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Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098)

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Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 1
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 2
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 3
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 4
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 5
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 6
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 7
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 8
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 9
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 10
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 11
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 12
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 13
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 14
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 15
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Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 19
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 12
  • Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 13
  • Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 14
  • Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 15
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  • Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 17
  • Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 18
  • Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 19
  • Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712986
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098)

Для кого и под какие задачи

IRU Planio 14ING создан для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, школьникам и офисным работникам, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и веб-браузером. Эта модель позиционируется как доступное решение для базовой продуктивности с предустановленной Windows 11 Pro.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в Microsoft Office, просматривать веб-страницы и запускать несложные программы, но не подходит для ресурсоемких задач или современных игр.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими вкладками браузера. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Такой объем позволяет установить необходимые программы и хранить рабочие документы.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус с 14-дюймовым экраном делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения не должна создавать заметного шума при обычной работе. Низкое энергопотребление компонентов позволяет рассчитывать на неплохую автономность при работе с документами и в интернете.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде, включая инструменты безопасности и управления. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом как дома, так и в общественных местах.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это базовая модель для повседневных задач, не предназначенная для работы с тяжелым программным обеспечением или игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кому важна компактность, достаточная производительность для офисных задач и преимущества Windows 11 Pro по доступной цене. Пользователям, планирующим работать с видеомонтажом или графическим дизайном, стоит рассмотреть более производительные альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Planio 14ING создан для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, школьникам и офисным работникам, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и веб-браузером. Эта модель позиционируется как доступное решение для базовой продуктивности с предустановленной Windows 11 Pro.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в Microsoft Office, просматривать веб-страницы и запускать несложные программы, но не подходит для ресурсоемких задач или современных игр.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими вкладками браузера. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Такой объем позволяет установить необходимые программы и хранить рабочие документы.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус с 14-дюймовым экраном делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения не должна создавать заметного шума при обычной работе. Низкое энергопотребление компонентов позволяет рассчитывать на неплохую автономность при работе с документами и в интернете.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде, включая инструменты безопасности и управления. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом как дома, так и в общественных местах.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это базовая модель для повседневных задач, не предназначенная для работы с тяжелым программным обеспечением или игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кому важна компактность, достаточная производительность для офисных задач и преимущества Windows 11 Pro по доступной цене. Пользователям, планирующим работать с видеомонтажом или графическим дизайном, стоит рассмотреть более производительные альтернативы.

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Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098) - данный товар вы можете купить по цене 19980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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