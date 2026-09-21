Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098)
Для кого и под какие задачи
IRU Planio 14ING создан для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, школьникам и офисным работникам, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и веб-браузером. Эта модель позиционируется как доступное решение для базовой продуктивности с предустановленной Windows 11 Pro.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в Microsoft Office, просматривать веб-страницы и запускать несложные программы, но не подходит для ресурсоемких задач или современных игр.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими вкладками браузера. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Такой объем позволяет установить необходимые программы и хранить рабочие документы.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус с 14-дюймовым экраном делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения не должна создавать заметного шума при обычной работе. Низкое энергопотребление компонентов позволяет рассчитывать на неплохую автономность при работе с документами и в интернете.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде, включая инструменты безопасности и управления. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом как дома, так и в общественных местах.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это базовая модель для повседневных задач, не предназначенная для работы с тяжелым программным обеспечением или игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кому важна компактность, достаточная производительность для офисных задач и преимущества Windows 11 Pro по доступной цене. Пользователям, планирующим работать с видеомонтажом или графическим дизайном, стоит рассмотреть более производительные альтернативы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Черный, Легкие, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 430 руб.7358 руб. в СплитНоутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y...
-
В наличииЦена 33 940 руб.8485 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 35 210 руб.8803 руб. в СплитНоутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый)...
-
В наличииЦена 38 140 руб.9535 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P...
-
В наличииЦена 42 100 руб.10525 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 490 руб.10623 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 810 руб.10703 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 45 260 руб.11315 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 660 руб.11415 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 830 руб.11458 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
Для кого и под какие задачи
IRU Planio 14ING создан для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, школьникам и офисным работникам, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и веб-браузером. Эта модель позиционируется как доступное решение для базовой продуктивности с предустановленной Windows 11 Pro.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в Microsoft Office, просматривать веб-страницы и запускать несложные программы, но не подходит для ресурсоемких задач или современных игр.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими вкладками браузера. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Такой объем позволяет установить необходимые программы и хранить рабочие документы.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус с 14-дюймовым экраном делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения не должна создавать заметного шума при обычной работе. Низкое энергопотребление компонентов позволяет рассчитывать на неплохую автономность при работе с документами и в интернете.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде, включая инструменты безопасности и управления. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом как дома, так и в общественных местах.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это базовая модель для повседневных задач, не предназначенная для работы с тяжелым программным обеспечением или игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кому важна компактность, достаточная производительность для офисных задач и преимущества Windows 11 Pro по доступной цене. Пользователям, планирующим работать с видеомонтажом или графическим дизайном, стоит рассмотреть более производительные альтернативы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Черный, Легкие, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098)