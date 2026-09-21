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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105)

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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 1
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 2
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 3
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 4
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 5
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 6
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 7
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 8
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 9
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 10
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 11
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 12
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 13
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 14
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 15
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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 3
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 4
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 5
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 6
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 7
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 8
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 9
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 10
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 11
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 12
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 13
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 14
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 15
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 16
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 17
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712983
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105)

iRU — это ноутбук с диагональю 15,6 дюйма и ярким IPS-экраном с разрешением 1920x1080, который отлично подходит как для работы, так и для развлечений. Легкий корпус весит всего 1,75 кг — удобно брать с собой на учёбу или в командировку. Быстрый SSD на 512 Гб и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают молниеносную работу всех приложений и быструю загрузку файлов. Благодаря встроенному кард-ридеру перенести фотографии и документы становится ещё проще, а современный Bluetooth v5.0 помогает быстро подключать беспроводные устройства. Графика Intel UHD Graphics подойдёт для повседневных задач и просмотра видео. Разнообразие портов USB позволит подключить необходимые аксессуары без лишних переходников. Всё, что нужно для комфортной мобильной работы!

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
iRU — это ноутбук с диагональю 15,6 дюйма и ярким IPS-экраном с разрешением 1920x1080, который отлично подходит как для работы, так и для развлечений. Легкий корпус весит всего 1,75 кг — удобно брать с собой на учёбу или в командировку. Быстрый SSD на 512 Гб и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают молниеносную работу всех приложений и быструю загрузку файлов. Благодаря встроенному кард-ридеру перенести фотографии и документы становится ещё проще, а современный Bluetooth v5.0 помогает быстро подключать беспроводные устройства. Графика Intel UHD Graphics подойдёт для повседневных задач и просмотра видео. Разнообразие портов USB позволит подключить необходимые аксессуары без лишних переходников. Всё, что нужно для комфортной мобильной работы!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2059105) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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