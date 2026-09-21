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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106)

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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 19
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 20
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 19
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 20
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712982
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106)

Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106)

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
Intel Core i3 1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106)
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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059106) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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