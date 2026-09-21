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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113)

Отзывы(0)
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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 19
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 20
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 21
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 22
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 23
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 24
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 25
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 26
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 27
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 28
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 29
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 30
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 31
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 32
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 33
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 5
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 7
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 19
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 20
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 21
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 22
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 23
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 24
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 25
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 26
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 27
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 28
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 29
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 30
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 31
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 32
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 33
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712980
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113)

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI создан для повседневной работы в офисе, учебы и домашних задач. Этот ноутбук уверенно справляется с документами, таблицами, презентациями и многозадачной работой в браузере. Сбалансированная конфигурация на базе процессора Intel Core i5 12-го поколения делает его отличным выбором для студентов, офисных сотрудников и тех, кто ищет надежный рабочий инструмент без переплаты за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает до 12 потоков, что обеспечивает отличную производительность в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото, но для серьезного гейминга или работы с видео потребуется более мощная конфигурация.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенном помещении, а Full HD разрешение гарантирует четкий текст и комфортную работу с документами без излишней нагрузки на глаза.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в офисных приложениях и браузере с множеством вкладок. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет оптимальные для рабочего ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, что важно для работы в тихом офисе или библиотеке. Энергоэффективный процессор и IPS-матрица обеспечивают достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы, включая удаленный доступ и дополнительные инструменты безопасности. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быстро заполниться, особенно при работе с большим количеством документов или медиафайлов. Для более требовательных задач, таких как обработка видео или современные игры, лучше рассмотреть модели с дискретной графикой. Однако для повседневной офисной работы, учебы и веб-серфинга этот ноутбук предлагает оптимальное соотношение цены, производительности и функциональности.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI создан для повседневной работы в офисе, учебы и домашних задач. Этот ноутбук уверенно справляется с документами, таблицами, презентациями и многозадачной работой в браузере. Сбалансированная конфигурация на базе процессора Intel Core i5 12-го поколения делает его отличным выбором для студентов, офисных сотрудников и тех, кто ищет надежный рабочий инструмент без переплаты за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает до 12 потоков, что обеспечивает отличную производительность в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото, но для серьезного гейминга или работы с видео потребуется более мощная конфигурация.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенном помещении, а Full HD разрешение гарантирует четкий текст и комфортную работу с документами без излишней нагрузки на глаза.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в офисных приложениях и браузере с множеством вкладок. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет оптимальные для рабочего ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, что важно для работы в тихом офисе или библиотеке. Энергоэффективный процессор и IPS-матрица обеспечивают достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы, включая удаленный доступ и дополнительные инструменты безопасности. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быстро заполниться, особенно при работе с большим количеством документов или медиафайлов. Для более требовательных задач, таких как обработка видео или современные игры, лучше рассмотреть модели с дискретной графикой. Однако для повседневной офисной работы, учебы и веб-серфинга этот ноутбук предлагает оптимальное соотношение цены, производительности и функциональности.

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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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