Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059113)

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI создан для повседневной работы в офисе, учебы и домашних задач. Этот ноутбук уверенно справляется с документами, таблицами, презентациями и многозадачной работой в браузере. Сбалансированная конфигурация на базе процессора Intel Core i5 12-го поколения делает его отличным выбором для студентов, офисных сотрудников и тех, кто ищет надежный рабочий инструмент без переплаты за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает до 12 потоков, что обеспечивает отличную производительность в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото, но для серьезного гейминга или работы с видео потребуется более мощная конфигурация.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенном помещении, а Full HD разрешение гарантирует четкий текст и комфортную работу с документами без излишней нагрузки на глаза.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в офисных приложениях и браузере с множеством вкладок. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет оптимальные для рабочего ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, что важно для работы в тихом офисе или библиотеке. Энергоэффективный процессор и IPS-матрица обеспечивают достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы, включая удаленный доступ и дополнительные инструменты безопасности. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быстро заполниться, особенно при работе с большим количеством документов или медиафайлов. Для более требовательных задач, таких как обработка видео или современные игры, лучше рассмотреть модели с дискретной графикой. Однако для повседневной офисной работы, учебы и веб-серфинга этот ноутбук предлагает оптимальное соотношение цены, производительности и функциональности.