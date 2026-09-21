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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084804) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084804) - фото 9
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  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084804) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084804) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712972
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14RLH ориентирован на пользователей, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы и учебы. Благодаря современному процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, работой с документами и легкой обработкой фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает его удобным выбором для частых поездок и работы в кафе.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен энергоэффективным процессором AMD Ryzen 5 7430U, который обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с базовым видеомонтажом и простыми графическими приложениями, хотя для серьезных игр и тяжелых творческих задач её возможностей недостаточно. Связка процессора и графики оптимальна для работы с офисными программами и браузером с множеством вкладок.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую детализацию изображения, не требуя масштабирования интерфейса.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и достаточны для большинства повседневных сценариев использования. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цветовом исполнении выглядит строго и профессионально. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря экономичной платформе AMD и компактному экрану, ноутбук обещает достойное время автономной работы, позволяя комфортно работать вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Отсутствие предустановленной операционной системы (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть относительно небольшой объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению данных. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью длительной автономной работы, но пользователям с потребностью в мощной графике или большом объеме хранилища стоит рассмотреть альтернативные варианты.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14RLH ориентирован на пользователей, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы и учебы. Благодаря современному процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, работой с документами и легкой обработкой фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает его удобным выбором для частых поездок и работы в кафе.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен энергоэффективным процессором AMD Ryzen 5 7430U, который обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с базовым видеомонтажом и простыми графическими приложениями, хотя для серьезных игр и тяжелых творческих задач её возможностей недостаточно. Связка процессора и графики оптимальна для работы с офисными программами и браузером с множеством вкладок.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую детализацию изображения, не требуя масштабирования интерфейса.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и достаточны для большинства повседневных сценариев использования. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цветовом исполнении выглядит строго и профессионально. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря экономичной платформе AMD и компактному экрану, ноутбук обещает достойное время автономной работы, позволяя комфортно работать вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Отсутствие предустановленной операционной системы (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть относительно небольшой объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению данных. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью длительной автономной работы, но пользователям с потребностью в мощной графике или большом объеме хранилища стоит рассмотреть альтернативные варианты.

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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804) – стоимость товара 37310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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