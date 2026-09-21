Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084813)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084813)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14RLH создан для активных пользователей, которым важны компактность и производительность в повседневных задачах. Этот 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и учебы. Благодаря современному процессору AMD и достаточному объему памяти, он уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 7430U с энергоэффективной архитектурой Zen 3+, который обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon справляется с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео и несложной графикой, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с графикой она не предназначена.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Формат экрана оптимален для работы с документами и просмотра медиаконтента.
Память, накопители и расширение
В конфигурации предусмотрено 16 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Твердотельный накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цвете отличается строгим дизайном и хорошей мобильностью. Система охлаждения рассчитана на типичные офисные нагрузки и повседневное использование, обеспечивая тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе AMD, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учесть отсутствие предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет компактное устройство для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач, но пользователям, нуждающимся в мощной графической подсистеме, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.
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Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14RLH создан для активных пользователей, которым важны компактность и производительность в повседневных задачах. Этот 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и учебы. Благодаря современному процессору AMD и достаточному объему памяти, он уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 7430U с энергоэффективной архитектурой Zen 3+, который обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon справляется с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео и несложной графикой, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с графикой она не предназначена.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Формат экрана оптимален для работы с документами и просмотра медиаконтента.
Память, накопители и расширение
В конфигурации предусмотрено 16 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Твердотельный накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цвете отличается строгим дизайном и хорошей мобильностью. Система охлаждения рассчитана на типичные офисные нагрузки и повседневное использование, обеспечивая тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе AMD, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учесть отсутствие предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет компактное устройство для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач, но пользователям, нуждающимся в мощной графической подсистеме, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.
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