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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 19
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 20
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 21
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 22
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 23
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 24
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 25
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 26
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 27
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 28
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 29
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712959
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943)

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI создан для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебных задач. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения и встроенной графикой Iris Xe отлично справляется с офисными программами, просмотром видео и легкой работой с фото. Ноутбук подойдет студентам, офисным сотрудникам и тем, кто ищет надежного помощника для базовых задач без переплаты за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать нетребовательные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото. Система демонстрирует хорошую отзывчивость при работе с офисными приложениями, браузером и потоковыми сервисами.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерной нагрузки на глаза.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Хотя объем накопителя может потребовать рационального подхода к хранению файлов, высокая скорость SSD компенсирует относительно скромную емкость.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете с практичными материалами, устойчивыми к повседневным нагрузкам. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных задачах, сохраняя приемлемый уровень шума. Габариты и вес типичны для 15-дюймового ноутбука, что делает его подходящим для периодической транспортировки между домом и работой.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, но геймерам или дизайнерам лучше присмотреться к конфигурациям с более мощной графикой и большим объемом памяти.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI создан для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебных задач. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения и встроенной графикой Iris Xe отлично справляется с офисными программами, просмотром видео и легкой работой с фото. Ноутбук подойдет студентам, офисным сотрудникам и тем, кто ищет надежного помощника для базовых задач без переплаты за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать нетребовательные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото. Система демонстрирует хорошую отзывчивость при работе с офисными приложениями, браузером и потоковыми сервисами.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерной нагрузки на глаза.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Хотя объем накопителя может потребовать рационального подхода к хранению файлов, высокая скорость SSD компенсирует относительно скромную емкость.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете с практичными материалами, устойчивыми к повседневным нагрузкам. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных задачах, сохраняя приемлемый уровень шума. Габариты и вес типичны для 15-дюймового ноутбука, что делает его подходящим для периодической транспортировки между домом и работой.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, но геймерам или дизайнерам лучше присмотреться к конфигурациям с более мощной графикой и большим объемом памяти.

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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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