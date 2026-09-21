Описание товара Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2078487)

Для кого и под какие задачи

Компактный ноутбук IRU Planio ориентирован на базовые офисные и учебные задачи: работу с документами, веб-серфинг, общение в мессенджерах и просмотр медиаконтента. Благодаря процессору Intel N-series и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с повседневными приложениями, хотя и не предназначен для ресурсоемких задач вроде монтажа видео или современных игр.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, браузером и легкой многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео и запускать простые игры, но не подходит для требовательных игровых проектов или профессиональной графики.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица демонстрирует естественную цветопередачу, достаточную для повседневных задач и просмотра фильмов, хотя и не ориентирована на профессиональную работу с цветом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством вкладок браузера и несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов без необходимости частой очистки.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете и диагональ 14 дюймов делают ноутбук удобным для ежедневного использования в офисе или учебном заведении. Энергоэффективная платформа не требует мощного охлаждения, поэтому система работает тихо и не доставляет дискомфорта при длительном использовании. Автономность достаточна для нескольких часов работы с документами или веб-серфинга.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что модель ориентирована на базовые задачи и не подойдет для работы с тяжелым программным обеспечением или современными играми. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Это хороший выбор для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и веб-серфинга, но пользователям, планирующим работу с графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть более производительные альтернативы.