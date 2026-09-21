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Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2078487) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2078487)

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Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 1
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Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 8
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Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 2
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 3
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  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 8
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 9
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  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 13
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  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 18
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  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 20
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 21
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 22
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 23
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 24
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  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 27
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 28
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 29
  • Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712956
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.13

Описание товара Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2078487)

Для кого и под какие задачи

Компактный ноутбук IRU Planio ориентирован на базовые офисные и учебные задачи: работу с документами, веб-серфинг, общение в мессенджерах и просмотр медиаконтента. Благодаря процессору Intel N-series и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с повседневными приложениями, хотя и не предназначен для ресурсоемких задач вроде монтажа видео или современных игр.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, браузером и легкой многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео и запускать простые игры, но не подходит для требовательных игровых проектов или профессиональной графики.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица демонстрирует естественную цветопередачу, достаточную для повседневных задач и просмотра фильмов, хотя и не ориентирована на профессиональную работу с цветом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством вкладок браузера и несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов без необходимости частой очистки.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете и диагональ 14 дюймов делают ноутбук удобным для ежедневного использования в офисе или учебном заведении. Энергоэффективная платформа не требует мощного охлаждения, поэтому система работает тихо и не доставляет дискомфорта при длительном использовании. Автономность достаточна для нескольких часов работы с документами или веб-серфинга.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что модель ориентирована на базовые задачи и не подойдет для работы с тяжелым программным обеспечением или современными играми. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Это хороший выбор для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и веб-серфинга, но пользователям, планирующим работу с графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть более производительные альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2078487)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Компактный ноутбук IRU Planio ориентирован на базовые офисные и учебные задачи: работу с документами, веб-серфинг, общение в мессенджерах и просмотр медиаконтента. Благодаря процессору Intel N-series и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с повседневными приложениями, хотя и не предназначен для ресурсоемких задач вроде монтажа видео или современных игр.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, браузером и легкой многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео и запускать простые игры, но не подходит для требовательных игровых проектов или профессиональной графики.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица демонстрирует естественную цветопередачу, достаточную для повседневных задач и просмотра фильмов, хотя и не ориентирована на профессиональную работу с цветом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством вкладок браузера и несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов без необходимости частой очистки.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете и диагональ 14 дюймов делают ноутбук удобным для ежедневного использования в офисе или учебном заведении. Энергоэффективная платформа не требует мощного охлаждения, поэтому система работает тихо и не доставляет дискомфорта при длительном использовании. Автономность достаточна для нескольких часов работы с документами или веб-серфинга.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что модель ориентирована на базовые задачи и не подойдет для работы с тяжелым программным обеспечением или современными играми. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Это хороший выбор для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и веб-серфинга, но пользователям, планирующим работу с графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть более производительные альтернативы.

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Ноутбук IRU Planio 14INPR N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2078487) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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