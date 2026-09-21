Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712949
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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)
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Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337) - этот товар вы можете купить по цене 49990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)