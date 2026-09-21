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Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712949
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)

Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337)
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Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2017337) - этот товар вы можете купить по цене 49990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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