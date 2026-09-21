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Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R7872F1) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R7872F1)

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Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 1
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 2
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 3
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 4
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 5
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 6
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 7
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 1
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 2
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 3
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 4
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 5
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 6
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 7
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R_7872F1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712942
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Характеристики

Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х9
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R7872F1)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Kvadra Nau LE15T ориентирован на пользователей, которым нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и повседневного использования. Современный процессор Intel Core i5 двенадцатого поколения обеспечивает уверенную производительность в работе с документами, таблицами и презентациями, а также комфортный веб-серфинг с множеством открытых вкладок. Модель отлично подойдет для удаленной работы, дистанционного обучения и решения базовых бизнес-задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает работу с 12 потоками, что обеспечивает хорошую многозадачность. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением медиаконтента, однако не предназначена для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Такая конфигурация оптимальна для работы с офисными пакетами, браузером и легкой обработки фото.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый Full HD экран обеспечивает четкое изображение и достаточное рабочее пространство для комфортной работы с документами и таблицами. Матрица предлагает стандартную частоту обновления 60 Гц, что вполне достаточно для офисных задач и просмотра видео. Разрешение 1920?1080 пикселей обеспечивает хорошую детализацию текста и комфортный просмотр медиаконтента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает как быструю загрузку системы и программ, так и достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем позволяет комфортно работать без необходимости постоянно следить за свободным местом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом темно-сером цвете, что подчеркивает деловой характер устройства. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор U-серии, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря энергоэффективной платформе и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает все необходимое для офисной работы: USB-порты для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобной работу с числами и таблицами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что она не предназначена для ресурсоемких задач вроде gaming или профессиональной обработки видео. Объем оперативной памяти 8 ГБ может потребовать расширения при активной работе с большим количеством приложений. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ОС. Модель оптимально подойдет для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежность и производительность в повседневных задачах без переплаты за игровые возможности.

Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R7872F1)




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Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Kvadra Nau LE15T ориентирован на пользователей, которым нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и повседневного использования. Современный процессор Intel Core i5 двенадцатого поколения обеспечивает уверенную производительность в работе с документами, таблицами и презентациями, а также комфортный веб-серфинг с множеством открытых вкладок. Модель отлично подойдет для удаленной работы, дистанционного обучения и решения базовых бизнес-задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает работу с 12 потоками, что обеспечивает хорошую многозадачность. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением медиаконтента, однако не предназначена для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Такая конфигурация оптимальна для работы с офисными пакетами, браузером и легкой обработки фото.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый Full HD экран обеспечивает четкое изображение и достаточное рабочее пространство для комфортной работы с документами и таблицами. Матрица предлагает стандартную частоту обновления 60 Гц, что вполне достаточно для офисных задач и просмотра видео. Разрешение 1920?1080 пикселей обеспечивает хорошую детализацию текста и комфортный просмотр медиаконтента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает как быструю загрузку системы и программ, так и достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем позволяет комфортно работать без необходимости постоянно следить за свободным местом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом темно-сером цвете, что подчеркивает деловой характер устройства. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор U-серии, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря энергоэффективной платформе и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает все необходимое для офисной работы: USB-порты для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобной работу с числами и таблицами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что она не предназначена для ресурсоемких задач вроде gaming или профессиональной обработки видео. Объем оперативной памяти 8 ГБ может потребовать расширения при активной работе с большим количеством приложений. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ОС. Модель оптимально подойдет для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежность и производительность в повседневных задачах без переплаты за игровые возможности.

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Ноутбук Kvadra Nau LE15T Rev.1.1 Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD без ОС dk.grey (Y22L02P01101R7872F1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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