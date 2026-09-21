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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712916
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.9

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK)

Lenovo IP Slim 5 16IRH10 – универсальный ноутбук с 16" OLED-экраном, подходящий для учебы, работы и творческих задач. Модель оснащена процессором Intel Core i5 13420H и 16 ГБ оперативной памяти. SSD на 512 ГБ и современные интерфейсы позволяют справляться с многозадачностью и хранением данных.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo IP Slim 5 16IRH10 – универсальный ноутбук с 16" OLED-экраном, подходящий для учебы, работы и творческих задач. Модель оснащена процессором Intel Core i5 13420H и 16 ГБ оперативной памяти. SSD на 512 ГБ и современные интерфейсы позволяют справляться с многозадачностью и хранением данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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