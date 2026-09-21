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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
308 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712895
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Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK)
Оцените игровой процесс и производительность нового уровня с процессором Intel® Core™ Ultra. Наслаждайтесь невероятно плавным ходом игры, бесперебойной многозадачностью и творческим процессом, ускоряемым искусственным интеллектом. Подключите все периферийные устройства к разъемам Thunderbolt™. Время автономной работы возрастет, а отличное охлаждение, производительность и отсутствие шума создадут все условия для игр, стриминга и творчества.
Lenovo AI Engine+ дает гроссмейстерам киберспорта преимущество перед конкурентами благодаря функции распознавания сценариев в реальном времени. Это позволяет оптимизировать частоту кадров и интеллектуально распределять ресурсы. Интеллектуальный подбор частоты кадров обеспечивает невероятно плавную работу и точную настройку центрального и графического процессоров для состязательной игры высшего уровня. Управляйте игровым процессом с точностью, обеспеченной искусственным интеллектом, и превосходите соперника в каждый миг на поле боя.
16-дюймовый OLED-дисплей обеспечивает четкость и точность для динамичных киберспортивных соревнований благодаря высокой скорости обновления изображения с частотой 240 Гц.
Оцените игровой процесс и производительность нового уровня с процессором Intel® Core™ Ultra. Наслаждайтесь невероятно плавным ходом игры, бесперебойной многозадачностью и творческим процессом, ускоряемым искусственным интеллектом. Подключите все периферийные устройства к разъемам Thunderbolt™. Время автономной работы возрастет, а отличное охлаждение, производительность и отсутствие шума создадут все условия для игр, стриминга и творчества.
Lenovo AI Engine+ дает гроссмейстерам киберспорта преимущество перед конкурентами благодаря функции распознавания сценариев в реальном времени. Это позволяет оптимизировать частоту кадров и интеллектуально распределять ресурсы. Интеллектуальный подбор частоты кадров обеспечивает невероятно плавную работу и точную настройку центрального и графического процессоров для состязательной игры высшего уровня. Управляйте игровым процессом с точностью, обеспеченной искусственным интеллектом, и превосходите соперника в каждый миг на поле боя.
16-дюймовый OLED-дисплей обеспечивает четкость и точность для динамичных киберспортивных соревнований благодаря высокой скорости обновления изображения с частотой 240 Гц.
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK)