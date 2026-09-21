Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F30012RK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
233 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712888
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.8
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F30012RK)
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F30012RK)
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F30012RK)
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F30012RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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