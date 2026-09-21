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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK)

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
227 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712887
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х8
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK)

Испытайте новый уровень игр и производительности с процессорами Intel Core Ultra. Наслаждайтесь сверхплавным игровым процессом, бесшовной многозадачностью и творческими задачами с ускорением ИИ. Подключите все периферийные устройства с помощью Thunderbolt 4 и увеличьте время автономной игры с более прохладной и тихой производительностью для игр, потоковой передачи и создания контента. Оставайтесь прохладными и тихими с турбонаддувными вентиляторами и 3D-медными тепловыми трубками, которые перенаправляют воздушный поток. Используйте FN+Q для переключения между режимами Quiet, Balance, Performance и Extreme, настроенными Lenovo AI Engine+ для стабильного высокого FPS. Прецизионные вентиляторы, тепловые трубки и Acoustic AI Sound Sync снижают шум и оптимизируют производительность, позволяя вам сосредоточиться на пике игры. Legion Pro 5i сохраняет прохладу благодаря массивным задним вентиляционным отверстиям, гарантируя оптимальный воздушный поток и комфорт во время игры. Его отделка Eclipse Black, синхронизированная с AI RGB-клавиатура и прочный алюминиевый корпус создают захватывающий, устойчивый дизайн. Оснащенный Ethernet, HDMI 2.1 и веб-камерой eShutter, это мощная замена настольному компьютеру, созданная для соревновательной игры. Возьмите свою боевую станцию ??куда угодно с Legion Pro 5i, который поддерживает зарядку до 245 Вт, емкость аккумулятора 80 Вт·ч и технологию Super Rapid Charge, чтобы вы всегда были в действии. Созданный для быстрой работы в док-станции в любой точке мира, он также поддерживает зарядку USB-C мощностью 140 Вт для повседневных нужд. Работает на WiFi 7 (320 МГц) для беспроводной игры с малой задержкой.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Испытайте новый уровень игр и производительности с процессорами Intel Core Ultra. Наслаждайтесь сверхплавным игровым процессом, бесшовной многозадачностью и творческими задачами с ускорением ИИ. Подключите все периферийные устройства с помощью Thunderbolt 4 и увеличьте время автономной игры с более прохладной и тихой производительностью для игр, потоковой передачи и создания контента. Оставайтесь прохладными и тихими с турбонаддувными вентиляторами и 3D-медными тепловыми трубками, которые перенаправляют воздушный поток. Используйте FN+Q для переключения между режимами Quiet, Balance, Performance и Extreme, настроенными Lenovo AI Engine+ для стабильного высокого FPS. Прецизионные вентиляторы, тепловые трубки и Acoustic AI Sound Sync снижают шум и оптимизируют производительность, позволяя вам сосредоточиться на пике игры. Legion Pro 5i сохраняет прохладу благодаря массивным задним вентиляционным отверстиям, гарантируя оптимальный воздушный поток и комфорт во время игры. Его отделка Eclipse Black, синхронизированная с AI RGB-клавиатура и прочный алюминиевый корпус создают захватывающий, устойчивый дизайн. Оснащенный Ethernet, HDMI 2.1 и веб-камерой eShutter, это мощная замена настольному компьютеру, созданная для соревновательной игры. Возьмите свою боевую станцию ??куда угодно с Legion Pro 5i, который поддерживает зарядку до 245 Вт, емкость аккумулятора 80 Вт·ч и технологию Super Rapid Charge, чтобы вы всегда были в действии. Созданный для быстрой работы в док-станции в любой точке мира, он также поддерживает зарядку USB-C мощностью 140 Вт для повседневных нужд. Работает на WiFi 7 (320 МГц) для беспроводной игры с малой задержкой.
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F3000XRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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