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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK)

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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 4
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  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
184 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712884
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK)

Ноутбук Lenovo: Идеальный баланс функциональности и производительности Представляем вашему вниманию ноутбук от известного бренда Lenovo, сочетающий в себе современные технологии и надежность. Эта модель, произведенная в Китае, предназначена для тех, кто ценит мощность и качество в работе. Основные характеристики: - **Тип устройства**: Ноутбук - **Диагональ экрана**: 15,1 дюйма, идеальная для работы с документами, просмотра видео и работы с графикой. - **Разрешение экрана**: 2560x1600, что обеспечивает четкость изображения и насыщенность цветов. - **Материал корпуса**: Пластик, это делает ноутбук легким и стильным. - **Вес**: Всего 1,9 кг, что позволяет легко брать его с собой в офис, в путешествия или на встречи. - **Процессор**: Intel Core Ultra 7, который гарантирует быстродействие и стабильную работу в многозадачном режиме. - **Объем оперативной памяти**: 16 Гб, обеспечивая моментальное откликание на ваши задачи. - **Объем SSD**: 512 Гб, дает возможность хранить все необходимые файлы и программы без использования внешних накопителей. - **Видеопамять**: 8 Гб, идеальная для работы с графикой и видеомонтажа. - **Версия Bluetooth**: v5.4, что обеспечивает быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. - **Подсветка клавиатуры**: Есть, что удобно для работы в условиях недостаточного освещения. - **Операционная система**: Поставляется без предустановленной ОС, предоставляя вам свободу выбора. Этот ноутбук станет надежным помощником как в повседневных задачах, так и в более сложных профессиональных проектах. Стильный и легкий, он подчеркивает ваш статус и обеспечивает комфорт в использовании.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo: Идеальный баланс функциональности и производительности Представляем вашему вниманию ноутбук от известного бренда Lenovo, сочетающий в себе современные технологии и надежность. Эта модель, произведенная в Китае, предназначена для тех, кто ценит мощность и качество в работе. Основные характеристики: - **Тип устройства**: Ноутбук - **Диагональ экрана**: 15,1 дюйма, идеальная для работы с документами, просмотра видео и работы с графикой. - **Разрешение экрана**: 2560x1600, что обеспечивает четкость изображения и насыщенность цветов. - **Материал корпуса**: Пластик, это делает ноутбук легким и стильным. - **Вес**: Всего 1,9 кг, что позволяет легко брать его с собой в офис, в путешествия или на встречи. - **Процессор**: Intel Core Ultra 7, который гарантирует быстродействие и стабильную работу в многозадачном режиме. - **Объем оперативной памяти**: 16 Гб, обеспечивая моментальное откликание на ваши задачи. - **Объем SSD**: 512 Гб, дает возможность хранить все необходимые файлы и программы без использования внешних накопителей. - **Видеопамять**: 8 Гб, идеальная для работы с графикой и видеомонтажа. - **Версия Bluetooth**: v5.4, что обеспечивает быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. - **Подсветка клавиатуры**: Есть, что удобно для работы в условиях недостаточного освещения. - **Операционная система**: Поставляется без предустановленной ОС, предоставляя вам свободу выбора. Этот ноутбук станет надежным помощником как в повседневных задачах, так и в более сложных профессиональных проектах. Стильный и легкий, он подчеркивает ваш статус и обеспечивает комфорт в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83F0000GRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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