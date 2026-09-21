Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN)
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 83EM00H6IN — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль. С процессором Intel Core i7 13620H и 16 ГБ оперативной памяти, он справится с любыми задачами, будь то работа, учеба или развлечения. ? С диагональю экрана 15.6 дюймов и разрешением 1920 x 1080, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Матовый экран с яркостью 300 кд/м? обеспечивает комфортный просмотр даже при ярком освещении. ? Легкий и компактный, этот ноутбук весит всего 1620 г и имеет толщину 17.9 мм, что делает его удобным для переноски. Вы сможете брать его с собой в поездки или на занятия без лишних усилий. ?? Обратите внимание на высокую скорость работы SSD на 512 ГБ, который обеспечит мгновенный доступ к вашим данным и приложениям. ? Lenovo IdeaPad Slim 3 также поддерживает карты памяти MMC, SD, SDHC и SDXC, что добавляет удобства в использовании. С одним слотом для SSD формата M.2 вы сможете легко расширить память при необходимости. ? Этот ноутбук выполнен из прочного пластика, что делает его не только стильным, но и надежным. Вы можете быть уверены, что он прослужит вам долго.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN)