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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712835
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS)

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 - современный универсальный ноутбук, оптимальный для учебы, работы с документами и повседневных задач. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen 5 7520U и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с многозадачностью, офисными приложениями и веб-серфингом. Модель подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный ноутбук для дома с хорошим запасом производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 7520U обеспечивает достаточную мощность для комфортной работы в браузере, офисных приложениях и легких творческих задач. Встроенная графика AMD Radeon 610M справляется с воспроизведением видео и несложными графическими приложениями, хотя для современных игр и серьезной обработки видео её возможностей будет недостаточно. Связка процессора и видеоядра оптимизирована для энергоэффективности, что положительно сказывается на автономности.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает достаточную яркость для работы в помещении, а качественная цветопередача делает комфортным просмотр фильмов и веб-контента. IPS-технология гарантирует отсутствие искажений цвета при взгляде сбоку, что актуально при работе в группе или презентациях.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько программ одновременно без заметных подтормаживаний. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента. Этой конфигурации хватит большинству пользователей без необходимости срочного апгрейда.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и имеет относительно тонкий профиль, что подчеркивается приставкой Slim в названии. Система охлаждения хорошо справляется с температурным режимом энергоэффективного процессора, работая тихо в повседневных задачах. Благодаря оптимизированной платформе AMD и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, что особенно важно для мобильного использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всем необходимым набором портов для повседневного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами, а качественный тачпад делает управление комфортным при отсутствии мыши.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Встроенная графика имеет ограниченные возможности в играх и профессиональных графических приложениях, поэтому геймерам и дизайнерам лучше присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Однако для повседневных задач, учебы и офисной работы эта модель предлагает отличный баланс производительности, автономности и стоимости.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 - современный универсальный ноутбук, оптимальный для учебы, работы с документами и повседневных задач. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen 5 7520U и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с многозадачностью, офисными приложениями и веб-серфингом. Модель подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный ноутбук для дома с хорошим запасом производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 7520U обеспечивает достаточную мощность для комфортной работы в браузере, офисных приложениях и легких творческих задач. Встроенная графика AMD Radeon 610M справляется с воспроизведением видео и несложными графическими приложениями, хотя для современных игр и серьезной обработки видео её возможностей будет недостаточно. Связка процессора и видеоядра оптимизирована для энергоэффективности, что положительно сказывается на автономности.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает достаточную яркость для работы в помещении, а качественная цветопередача делает комфортным просмотр фильмов и веб-контента. IPS-технология гарантирует отсутствие искажений цвета при взгляде сбоку, что актуально при работе в группе или презентациях.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько программ одновременно без заметных подтормаживаний. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента. Этой конфигурации хватит большинству пользователей без необходимости срочного апгрейда.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и имеет относительно тонкий профиль, что подчеркивается приставкой Slim в названии. Система охлаждения хорошо справляется с температурным режимом энергоэффективного процессора, работая тихо в повседневных задачах. Благодаря оптимизированной платформе AMD и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, что особенно важно для мобильного использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всем необходимым набором портов для повседневного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами, а качественный тачпад делает управление комфортным при отсутствии мыши.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Встроенная графика имеет ограниченные возможности в играх и профессиональных графических приложениях, поэтому геймерам и дизайнерам лучше присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Однако для повседневных задач, учебы и офисной работы эта модель предлагает отличный баланс производительности, автономности и стоимости.

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD без ОС grey (82XQ00N7PS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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