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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 9
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 990 руб. 
Начислим 1408 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712816
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Загружаем...
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ)
87 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ)

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL с процессором Intel Core Ultra 5 ориентирован на бизнес-пользователей и профессионалов, которым важны надежность, производительность и комфортная работа с документами. Этот ноутбук отлично подходит для работы в офисных приложениях, многозадачности в браузере, видеоконференций и базовой работы с графикой. Благодаря новой архитектуре процессора, модель эффективно справляется с повседневными задачами при сохранении высокой энергоэффективности.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен современным процессором Intel Core Ultra 5 225U, построенным на новой архитектуре Meteor Lake. Встроенная графика Intel Graphics обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и несложных графических задач. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с множеством открытых вкладок браузера, документами и таблицами, а также проводить видеоконференции без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает качественное изображение с хорошими углами обзора и достаточной четкостью для работы с текстом и таблицами. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента даже при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме, позволяя держать открытыми множество приложений одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Конфигурация памяти позволяет комфортно работать с большими таблицами и презентациями.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом стиле с использованием качественных материалов, обеспечивающих надежность при ежедневном использовании. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Core Ultra, что позволяет поддерживать низкий уровень шума в офисных условиях. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированными компонентами обеспечивает длительную автономную работу, необходимую для мобильных профессионалов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-использования портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и полноразмерный RJ-45 для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком повышает удобство работы с числовыми данными, а качественная веб-камера подходит для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Модель оптимально подойдет для корпоративных пользователей и профессионалов, которым важны надежность, автономность и производительность в офисных задачах. Если планируется работа с ресурсоемкой графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть конфигурации с дискретной видеокартой. В комплекте идет сумка для переноски, что удобно для мобильных сотрудников.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL с процессором Intel Core Ultra 5 ориентирован на бизнес-пользователей и профессионалов, которым важны надежность, производительность и комфортная работа с документами. Этот ноутбук отлично подходит для работы в офисных приложениях, многозадачности в браузере, видеоконференций и базовой работы с графикой. Благодаря новой архитектуре процессора, модель эффективно справляется с повседневными задачами при сохранении высокой энергоэффективности.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен современным процессором Intel Core Ultra 5 225U, построенным на новой архитектуре Meteor Lake. Встроенная графика Intel Graphics обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и несложных графических задач. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с множеством открытых вкладок браузера, документами и таблицами, а также проводить видеоконференции без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает качественное изображение с хорошими углами обзора и достаточной четкостью для работы с текстом и таблицами. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента даже при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме, позволяя держать открытыми множество приложений одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Конфигурация памяти позволяет комфортно работать с большими таблицами и презентациями.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом стиле с использованием качественных материалов, обеспечивающих надежность при ежедневном использовании. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Core Ultra, что позволяет поддерживать низкий уровень шума в офисных условиях. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированными компонентами обеспечивает длительную автономную работу, необходимую для мобильных профессионалов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-использования портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и полноразмерный RJ-45 для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком повышает удобство работы с числовыми данными, а качественная веб-камера подходит для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Модель оптимально подойдет для корпоративных пользователей и профессионалов, которым важны надежность, автономность и производительность в офисных задачах. Если планируется работа с ресурсоемкой графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть конфигурации с дискретной видеокартой. В комплекте идет сумка для переноски, что удобно для мобильных сотрудников.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0027GQ) - по цене 87990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
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