Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK)
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 обеспечивает эффективное выполнение бизнес-задач, предоставляя пользователю значительное конкурентное преимущество. Вес 1,7 кг позволяет свободно перемещаться с ним по городу, слот Kensington Lock исключает риск физической кражи. Модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax предоставляет мгновенный доступ к интернету, помогая всегда оставаться на связи без привязки к проводам. Литий-полимерный аккумулятор 71 Wh держит заряд в течение всего рабочего дня, а быстрая зарядка дает возможность ускоренного восстановления энергии перед важной встречей с заказчиками или партнерами.\n
Уверенность в безопасности корпоративных данных\n
В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца match-on-chip, демонстрирующий максимальную точность при проверке личности владельца. Модуль TPM отвечает за создание и хранение криптографических ключей для шифрования чувствительной информации на жестком диске. Веб-камера 0.9 Мп закрывается шторкой, которая гарантирует приватность при включенном устройстве.\n
Улучшенный визуальный опыт\n
Ноутбук получил IPS-матрицу с разрешением 1920х1200, что способствует четкости при отображении визуального контента – макетов, графики, видео. Яркость 300 нит выступает залогом хорошей видимости в освещенных помещениях. Матовое покрытие не образует бликов, тем самым предотвращая утомляемость глаз при длительном пребывании за экраном.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 62 450 руб.15613 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 62 680 руб.15670 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 64 260 руб.16065 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 64 820 руб.16205 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 64 920 руб.16230 руб. в СплитНоутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15....
-
В наличииЦена 65 450 руб.16363 руб. в СплитНоутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/5...
-
В наличииЦена 66 240 руб.16560 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 240 руб.16560 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00...
-
В наличииЦена 66 240 руб.16560 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 66 240 руб.16560 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 66 550 руб.16638 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 550 руб.16638 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
Уверенность в безопасности корпоративных данных\n
В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца match-on-chip, демонстрирующий максимальную точность при проверке личности владельца. Модуль TPM отвечает за создание и хранение криптографических ключей для шифрования чувствительной информации на жестком диске. Веб-камера 0.9 Мп закрывается шторкой, которая гарантирует приватность при включенном устройстве.\n
Улучшенный визуальный опыт\n
Ноутбук получил IPS-матрицу с разрешением 1920х1200, что способствует четкости при отображении визуального контента – макетов, графики, видео. Яркость 300 нит выступает залогом хорошей видимости в освещенных помещениях. Матовое покрытие не образует бликов, тем самым предотвращая утомляемость глаз при длительном пребывании за экраном.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK)