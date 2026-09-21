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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
166 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712801
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
165H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
86 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х8
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00)

Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
165H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
86 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00)
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G3 Core Ultra 7 165H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WQUXGA (3840x2400) без ОС black (21MQS7GA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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