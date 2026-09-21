Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712716
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х9
Вес, кг.
2.8
Описание товара Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 49 780 руб.12445 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Core 5 320 8Gb SSD256Gb I...
-
В наличииЦена 50 440 руб.12610 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 51 200 руб.12800 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W Ryzen 5 40 8Gb SSD51...
-
В наличииЦена 51 520 руб.12880 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 52 310 руб.13078 руб. в СплитНоутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 52 470 руб.13118 руб. в СплитНоутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graph...
-
В наличииЦена 55 550 руб.13888 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 56 740 руб.14185 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD ...
-
В наличииЦена 59 110 руб.14778 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 59 290 руб.14823 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/5...
-
В наличииЦена 61 650 руб.15413 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 650 руб.15413 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)