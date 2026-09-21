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Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010)

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Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 1
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 2
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 3
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 4
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 5
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 6
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 7
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 8
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 9
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 10
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 11
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 12
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 13
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Venture
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 1
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 2
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 3
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 4
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 5
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 6
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 7
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 8
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 9
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 10
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 11
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 12
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 13
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712701
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х9
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010)

Для кого и под какие задачи

MSI Venture 17 AI представляет собой производительный ноутбук для работы с искусственным интеллектом, задач машинного обучения и разработки. Модель построена на новой платформе Intel Core Ultra с поддержкой NPU для ускорения AI-вычислений и оснащена дискретной графикой Intel Arc, что делает её отличным выбором для специалистов по data science, исследователей и разработчиков нейросетей. Большой 17-дюймовый экран удобен для работы с кодом и анализа данных.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 255H нового поколения Meteor Lake, который объединяет мощные производительные ядра и энергоэффективные ядра, а также нейропроцессор для AI-задач. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает достаточную производительность не только для работы с глубоким обучением, но и для программ 3D-моделирования. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с инструментами машинного обучения, средами разработки и запускать современные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

17.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики, что важно при длительной работе с кодом или данными. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента, хотя для профессиональной работы с цветом может потребоваться калибровка.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства задач разработки и машинного обучения. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Конфигурация допускает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и дискового пространства, что важно при работе с большими наборами данных или виртуальными машинами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием. Несмотря на большую диагональ экрана, инженерам MSI удалось создать относительно компактный для 17-дюймового ноутбука корпус. Система охлаждения оптимизирована для работы с повышенными нагрузками при AI-вычислениях и обработке данных. Батарея обеспечивает достаточную автономность для работы вне офиса, хотя при интенсивных вычислениях время работы может существенно сократиться.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A и HDMI для подключения внешних мониторов. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет установить предпочитаемый дистрибутив Linux или Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это специализированный ноутбук для работы с AI и разработки, а не универсальное решение для домашних задач. Графика Intel Arc может уступать аналогам от NVIDIA в некоторых игровых тайтлах, но хорошо оптимизирована для вычислительных задач. Рекомендуется докупить и установить SSD большего объема, если планируется работа с крупными датасетами. Отсутствие предустановленной ОС требует самостоятельной настройки системы, что может быть преимуществом для опытных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Venture 17 AI представляет собой производительный ноутбук для работы с искусственным интеллектом, задач машинного обучения и разработки. Модель построена на новой платформе Intel Core Ultra с поддержкой NPU для ускорения AI-вычислений и оснащена дискретной графикой Intel Arc, что делает её отличным выбором для специалистов по data science, исследователей и разработчиков нейросетей. Большой 17-дюймовый экран удобен для работы с кодом и анализа данных.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 255H нового поколения Meteor Lake, который объединяет мощные производительные ядра и энергоэффективные ядра, а также нейропроцессор для AI-задач. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает достаточную производительность не только для работы с глубоким обучением, но и для программ 3D-моделирования. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с инструментами машинного обучения, средами разработки и запускать современные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

17.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики, что важно при длительной работе с кодом или данными. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента, хотя для профессиональной работы с цветом может потребоваться калибровка.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства задач разработки и машинного обучения. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Конфигурация допускает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и дискового пространства, что важно при работе с большими наборами данных или виртуальными машинами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием. Несмотря на большую диагональ экрана, инженерам MSI удалось создать относительно компактный для 17-дюймового ноутбука корпус. Система охлаждения оптимизирована для работы с повышенными нагрузками при AI-вычислениях и обработке данных. Батарея обеспечивает достаточную автономность для работы вне офиса, хотя при интенсивных вычислениях время работы может существенно сократиться.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A и HDMI для подключения внешних мониторов. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет установить предпочитаемый дистрибутив Linux или Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это специализированный ноутбук для работы с AI и разработки, а не универсальное решение для домашних задач. Графика Intel Arc может уступать аналогам от NVIDIA в некоторых игровых тайтлах, но хорошо оптимизирована для вычислительных задач. Рекомендуется докупить и установить SSD большего объема, если планируется работа с крупными датасетами. Отсутствие предустановленной ОС требует самостоятельной настройки системы, что может быть преимуществом для опытных пользователей.

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Отзывы


Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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