Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010)
Для кого и под какие задачи
MSI Venture 17 AI представляет собой производительный ноутбук для работы с искусственным интеллектом, задач машинного обучения и разработки. Модель построена на новой платформе Intel Core Ultra с поддержкой NPU для ускорения AI-вычислений и оснащена дискретной графикой Intel Arc, что делает её отличным выбором для специалистов по data science, исследователей и разработчиков нейросетей. Большой 17-дюймовый экран удобен для работы с кодом и анализа данных.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 255H нового поколения Meteor Lake, который объединяет мощные производительные ядра и энергоэффективные ядра, а также нейропроцессор для AI-задач. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает достаточную производительность не только для работы с глубоким обучением, но и для программ 3D-моделирования. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с инструментами машинного обучения, средами разработки и запускать современные игры на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
17.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики, что важно при длительной работе с кодом или данными. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента, хотя для профессиональной работы с цветом может потребоваться калибровка.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства задач разработки и машинного обучения. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Конфигурация допускает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и дискового пространства, что важно при работе с большими наборами данных или виртуальными машинами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием. Несмотря на большую диагональ экрана, инженерам MSI удалось создать относительно компактный для 17-дюймового ноутбука корпус. Система охлаждения оптимизирована для работы с повышенными нагрузками при AI-вычислениях и обработке данных. Батарея обеспечивает достаточную автономность для работы вне офиса, хотя при интенсивных вычислениях время работы может существенно сократиться.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A и HDMI для подключения внешних мониторов. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет установить предпочитаемый дистрибутив Linux или Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это специализированный ноутбук для работы с AI и разработки, а не универсальное решение для домашних задач. Графика Intel Arc может уступать аналогам от NVIDIA в некоторых игровых тайтлах, но хорошо оптимизирована для вычислительных задач. Рекомендуется докупить и установить SSD большего объема, если планируется работа с крупными датасетами. Отсутствие предустановленной ОС требует самостоятельной настройки системы, что может быть преимуществом для опытных пользователей.
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Для кого и под какие задачи
MSI Venture 17 AI представляет собой производительный ноутбук для работы с искусственным интеллектом, задач машинного обучения и разработки. Модель построена на новой платформе Intel Core Ultra с поддержкой NPU для ускорения AI-вычислений и оснащена дискретной графикой Intel Arc, что делает её отличным выбором для специалистов по data science, исследователей и разработчиков нейросетей. Большой 17-дюймовый экран удобен для работы с кодом и анализа данных.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 255H нового поколения Meteor Lake, который объединяет мощные производительные ядра и энергоэффективные ядра, а также нейропроцессор для AI-задач. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает достаточную производительность не только для работы с глубоким обучением, но и для программ 3D-моделирования. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с инструментами машинного обучения, средами разработки и запускать современные игры на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
17.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики, что важно при длительной работе с кодом или данными. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента, хотя для профессиональной работы с цветом может потребоваться калибровка.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства задач разработки и машинного обучения. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Конфигурация допускает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и дискового пространства, что важно при работе с большими наборами данных или виртуальными машинами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием. Несмотря на большую диагональ экрана, инженерам MSI удалось создать относительно компактный для 17-дюймового ноутбука корпус. Система охлаждения оптимизирована для работы с повышенными нагрузками при AI-вычислениях и обработке данных. Батарея обеспечивает достаточную автономность для работы вне офиса, хотя при интенсивных вычислениях время работы может существенно сократиться.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A и HDMI для подключения внешних мониторов. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет установить предпочитаемый дистрибутив Linux или Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это специализированный ноутбук для работы с AI и разработки, а не универсальное решение для домашних задач. Графика Intel Arc может уступать аналогам от NVIDIA в некоторых игровых тайтлах, но хорошо оптимизирована для вычислительных задач. Рекомендуется докупить и установить SSD большего объема, если планируется работа с крупными датасетами. Отсутствие предустановленной ОС требует самостоятельной настройки системы, что может быть преимуществом для опытных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-010XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17U211-010)