Описание товара Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216)

Для кого и под какие задачи

MSI Raider A18 HX представляет собой флагманский игровой ноутбук премиум-класса, ориентированный на самых требовательных геймеров и профессионалов. Мощнейшая конфигурация с топовым процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках даже в 4K-разрешении, а также выполнять ресурсоемкие задачи вроде рендеринга, 3D-моделирования и обработки видео в профессиональных пакетах.

Процессор, видеокарта и производительность

16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache обеспечивает исключительную производительность в играх и профессиональных приложениях. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии, включая трассировку лучей и DLSS 3.5, гарантируя максимальную производительность в любых задачах. Связка этих компонентов позволяет достичь впечатляющих результатов как в играх с максимальными настройками качества, так и при работе с тяжелым профессиональным ПО.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением UHD+ (3840x2400) обеспечивает исключительную детализацию изображения и точную цветопередачу. Высокое разрешение и качественная матрица делают экран идеальным как для работы с графикой и видео, так и для погружения в современные игры. Большая диагональ и высокая плотность пикселей создают комфортные условия для длительной работы с текстом и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 64 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают беспрецедентную производительность в многозадачном режиме и работе с большими проектами. Скоростной SSD-накопитель объемом 2 ТБ на базе PCIe Gen4 гарантирует мгновенную загрузку системы, быстрый запуск игр и молниеносную работу с большими файлами. Такой объем хранилища позволяет хранить обширную библиотеку игр и рабочих материалов без необходимости в дополнительных накопителях.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус Raider отличается продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и массивными теплотрубками для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Несмотря на высокую производительность, система охлаждения способна поддерживать стабильную работу без термического дросселирования даже под максимальной нагрузкой. Учитывая мощную начинку, ноутбук ориентирован преимущественно на стационарное использование, хотя и оснащен производительной батареей для умеренной мобильности.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько портов USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt, HDMI 2.1 для подключения внешних дисплеев и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение. Механическая клавиатура с RGB-подсветкой, качественная веб-камера и продвинутая аудиосистема дополняют премиальный статус устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этого ноутбука стоит учитывать его габариты и вес, характерные для мощного игрового устройства. Высокопроизводительные компоненты требуют качественного охлаждения, что может сопровождаться заметным шумом под нагрузкой. Модель оптимально подойдет геймерам, стримерам и профессионалам, работающим с ресурсоемкими задачами, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным игровым сервисам и профессиональному ПО без дополнительных настроек.