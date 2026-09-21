Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 1
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 2
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 3
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 4
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 5
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 6
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 7
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 8
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 9
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 10
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 11
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 12
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 13
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 1
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 2
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 3
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 4
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 5
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 6
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 7
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 8
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 9
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 10
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 11
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 12
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 13
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
495 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712697
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX3D
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х10
Вес, кг.
7.1

Описание товара Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216)

Для кого и под какие задачи

MSI Raider A18 HX представляет собой флагманский игровой ноутбук премиум-класса, ориентированный на самых требовательных геймеров и профессионалов. Мощнейшая конфигурация с топовым процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках даже в 4K-разрешении, а также выполнять ресурсоемкие задачи вроде рендеринга, 3D-моделирования и обработки видео в профессиональных пакетах.

Процессор, видеокарта и производительность

16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache обеспечивает исключительную производительность в играх и профессиональных приложениях. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии, включая трассировку лучей и DLSS 3.5, гарантируя максимальную производительность в любых задачах. Связка этих компонентов позволяет достичь впечатляющих результатов как в играх с максимальными настройками качества, так и при работе с тяжелым профессиональным ПО.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением UHD+ (3840x2400) обеспечивает исключительную детализацию изображения и точную цветопередачу. Высокое разрешение и качественная матрица делают экран идеальным как для работы с графикой и видео, так и для погружения в современные игры. Большая диагональ и высокая плотность пикселей создают комфортные условия для длительной работы с текстом и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 64 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают беспрецедентную производительность в многозадачном режиме и работе с большими проектами. Скоростной SSD-накопитель объемом 2 ТБ на базе PCIe Gen4 гарантирует мгновенную загрузку системы, быстрый запуск игр и молниеносную работу с большими файлами. Такой объем хранилища позволяет хранить обширную библиотеку игр и рабочих материалов без необходимости в дополнительных накопителях.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус Raider отличается продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и массивными теплотрубками для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Несмотря на высокую производительность, система охлаждения способна поддерживать стабильную работу без термического дросселирования даже под максимальной нагрузкой. Учитывая мощную начинку, ноутбук ориентирован преимущественно на стационарное использование, хотя и оснащен производительной батареей для умеренной мобильности.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько портов USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt, HDMI 2.1 для подключения внешних дисплеев и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение. Механическая клавиатура с RGB-подсветкой, качественная веб-камера и продвинутая аудиосистема дополняют премиальный статус устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этого ноутбука стоит учитывать его габариты и вес, характерные для мощного игрового устройства. Высокопроизводительные компоненты требуют качественного охлаждения, что может сопровождаться заметным шумом под нагрузкой. Модель оптимально подойдет геймерам, стримерам и профессионалам, работающим с ресурсоемкими задачами, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным игровым сервисам и профессиональному ПО без дополнительных настроек.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX3D
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Raider A18 HX представляет собой флагманский игровой ноутбук премиум-класса, ориентированный на самых требовательных геймеров и профессионалов. Мощнейшая конфигурация с топовым процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках даже в 4K-разрешении, а также выполнять ресурсоемкие задачи вроде рендеринга, 3D-моделирования и обработки видео в профессиональных пакетах.

Процессор, видеокарта и производительность

16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache обеспечивает исключительную производительность в играх и профессиональных приложениях. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии, включая трассировку лучей и DLSS 3.5, гарантируя максимальную производительность в любых задачах. Связка этих компонентов позволяет достичь впечатляющих результатов как в играх с максимальными настройками качества, так и при работе с тяжелым профессиональным ПО.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением UHD+ (3840x2400) обеспечивает исключительную детализацию изображения и точную цветопередачу. Высокое разрешение и качественная матрица делают экран идеальным как для работы с графикой и видео, так и для погружения в современные игры. Большая диагональ и высокая плотность пикселей создают комфортные условия для длительной работы с текстом и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 64 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают беспрецедентную производительность в многозадачном режиме и работе с большими проектами. Скоростной SSD-накопитель объемом 2 ТБ на базе PCIe Gen4 гарантирует мгновенную загрузку системы, быстрый запуск игр и молниеносную работу с большими файлами. Такой объем хранилища позволяет хранить обширную библиотеку игр и рабочих материалов без необходимости в дополнительных накопителях.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус Raider отличается продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и массивными теплотрубками для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Несмотря на высокую производительность, система охлаждения способна поддерживать стабильную работу без термического дросселирования даже под максимальной нагрузкой. Учитывая мощную начинку, ноутбук ориентирован преимущественно на стационарное использование, хотя и оснащен производительной батареей для умеренной мобильности.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько портов USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt, HDMI 2.1 для подключения внешних дисплеев и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение. Механическая клавиатура с RGB-подсветкой, качественная веб-камера и продвинутая аудиосистема дополняют премиальный статус устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этого ноутбука стоит учитывать его габариты и вес, характерные для мощного игрового устройства. Высокопроизводительные компоненты требуют качественного охлаждения, что может сопровождаться заметным шумом под нагрузкой. Модель оптимально подойдет геймерам, стримерам и профессионалам, работающим с ресурсоемкими задачами, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным игровым сервисам и профессиональному ПО без дополнительных настроек.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182L72-216) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...