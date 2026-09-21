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Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218)

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Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 1
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 2
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 3
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 4
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 5
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 6
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 7
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 8
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 9
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 10
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 11
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 12
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 13
Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 1
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 2
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 3
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 4
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 5
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 6
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 7
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 8
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 9
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 10
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 11
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 12
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 13
  • Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18&quot; IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
291 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712695
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х10
Вес, кг.
6.96

Описание товара Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218)

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук MSI Vector A18 HX создан для требовательных геймеров и профессионалов, которым нужна максимальная производительность без компромиссов. Мощная конфигурация с топовым процессором AMD и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, заниматься 3D-рендерингом, обработкой видео в 4K и работать с ресурсоемкими проектами. Этот 18-дюймовый игровой монстр - рабочая станция уровня настольного компьютера в мобильном формате.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердце ноутбука - флагманский AMD Ryzen 9 9955HX с высокой многопоточной производительностью, который отлично справляется как с игровыми, так и с профессиональными задачами. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти обеспечивает максимальные FPS в играх с трассировкой лучей и поддержкой DLSS, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях. Эта связка позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в After Effects, Blender или Unreal Engine.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Повышенная частота обновления делает игровой процесс максимально плавным, а качественная цветопередача позволяет использовать ноутбук для работы с графикой. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для требовательных приложений и многозадачности. Быстрый NVMe SSD объемом 2 ТБ предоставляет достаточно места для библиотеки игр и рабочих проектов, гарантируя молниеносную загрузку системы и быстрый запуск программ.

Корпус, охлаждение и автономность

Производительная начинка требует эффективного охлаждения, поэтому MSI оснастила Vector A18 HX продвинутой системой с несколькими вентиляторами и теплотрубками. Металлический корпус обеспечивает надежность конструкции, хотя значительный вес делает ноутбук не самым подходящим вариантом для частых поездок. Мощные компоненты требовательны к энергопитанию, поэтому в игровых сессиях рекомендуется работать от сети.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, и сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для игр и работы с профессиональным ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что это стационарно-мобильное решение с соответствующим весом и габаритами. Мощное железо генерирует заметный шум под нагрузкой, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Рекомендуется дополнительно проверить возможности апгрейда памяти и наличие второго слота M.2 для расширения хранилища. Модель оптимальна для тех, кто ищет максимальную производительность и готов мириться с ограниченной мобильностью ради высокой игровой и рабочей производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Развернуть
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук MSI Vector A18 HX создан для требовательных геймеров и профессионалов, которым нужна максимальная производительность без компромиссов. Мощная конфигурация с топовым процессором AMD и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, заниматься 3D-рендерингом, обработкой видео в 4K и работать с ресурсоемкими проектами. Этот 18-дюймовый игровой монстр - рабочая станция уровня настольного компьютера в мобильном формате.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердце ноутбука - флагманский AMD Ryzen 9 9955HX с высокой многопоточной производительностью, который отлично справляется как с игровыми, так и с профессиональными задачами. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти обеспечивает максимальные FPS в играх с трассировкой лучей и поддержкой DLSS, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях. Эта связка позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в After Effects, Blender или Unreal Engine.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Повышенная частота обновления делает игровой процесс максимально плавным, а качественная цветопередача позволяет использовать ноутбук для работы с графикой. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для требовательных приложений и многозадачности. Быстрый NVMe SSD объемом 2 ТБ предоставляет достаточно места для библиотеки игр и рабочих проектов, гарантируя молниеносную загрузку системы и быстрый запуск программ.

Корпус, охлаждение и автономность

Производительная начинка требует эффективного охлаждения, поэтому MSI оснастила Vector A18 HX продвинутой системой с несколькими вентиляторами и теплотрубками. Металлический корпус обеспечивает надежность конструкции, хотя значительный вес делает ноутбук не самым подходящим вариантом для частых поездок. Мощные компоненты требовательны к энергопитанию, поэтому в игровых сессиях рекомендуется работать от сети.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, и сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для игр и работы с профессиональным ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что это стационарно-мобильное решение с соответствующим весом и габаритами. Мощное железо генерирует заметный шум под нагрузкой, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Рекомендуется дополнительно проверить возможности апгрейда памяти и наличие второго слота M.2 для расширения хранилища. Модель оптимальна для тех, кто ищет максимальную производительность и готов мириться с ограниченной мобильностью ради высокой игровой и рабочей производительности.

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Отзывы


Ноутбук MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD2Tb RTX5080 16Gb 18" IPS QHD+ Win11Home grey space (9S7-182L84-218) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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