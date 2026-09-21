Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022)
Для кого и под какие задачи
Мощный игровой ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров. Благодаря топовому процессору Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5070, эта модель уверенно справляется с современными AAA-играми в максимальных настройках, стримингом, рендерингом видео и работой с тяжелыми 3D-проектами. От типичных игровых ноутбуков его отличает увеличенный 18-дюймовый экран и продвинутая система охлаждения, рассчитанная на длительные нагрузки.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с большим количеством ядер и высокой тактовой частотой обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. В паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти эта конфигурация позволяет играть в любые современные игры с высокой частотой кадров при максимальных настройках графики и использовать технологии DLSS и трассировки лучей. Мощности хватит для стриминга, работы с видео в 4K и тяжелых профессиональных приложений.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и комфортную работу в динамичных играх. IPS-матрица демонстрирует хорошую цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой или видеомонтажа. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем достаточен для установки нескольких крупных игр и рабочего софта, хотя активным геймерам может потребоваться дополнительный накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в агрессивном геймерском стиле с качественными материалами и продуманной системой охлаждения. Учитывая мощные компоненты, ноутбук оснащен эффективной системой теплоотвода с несколькими вентиляторами для поддержания стабильной производительности в длительных игровых сессиях. Вес и габариты типичны для 18-дюймового игрового ноутбука, что делает его не самым мобильным решением, но зато обеспечивает отличное охлаждение под нагрузкой.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешних мониторов и полноразмерный LAN-порт для стабильного сетевого подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет RGB-подсветку и полноразмерный цифровой блок. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет самостоятельно установить желаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это мощный игровой ноутбук с соответствующим энергопотреблением и уровнем шума под нагрузкой. Автономность будет ограниченной, особенно в играх или при работе с ресурсоемкими приложениями. 18-дюймовый формат может быть избыточным для тех, кто часто носит ноутбук с собой. Модель оптимальна для домашнего использования в качестве основного игрового или рабочего компьютера с возможностью иногда брать его с собой. Если мобильность важнее производительности, стоит рассмотреть более компактные 15-16-дюймовые альтернативы.
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Для кого и под какие задачи
Мощный игровой ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров. Благодаря топовому процессору Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5070, эта модель уверенно справляется с современными AAA-играми в максимальных настройках, стримингом, рендерингом видео и работой с тяжелыми 3D-проектами. От типичных игровых ноутбуков его отличает увеличенный 18-дюймовый экран и продвинутая система охлаждения, рассчитанная на длительные нагрузки.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с большим количеством ядер и высокой тактовой частотой обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. В паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти эта конфигурация позволяет играть в любые современные игры с высокой частотой кадров при максимальных настройках графики и использовать технологии DLSS и трассировки лучей. Мощности хватит для стриминга, работы с видео в 4K и тяжелых профессиональных приложений.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и комфортную работу в динамичных играх. IPS-матрица демонстрирует хорошую цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой или видеомонтажа. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем достаточен для установки нескольких крупных игр и рабочего софта, хотя активным геймерам может потребоваться дополнительный накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в агрессивном геймерском стиле с качественными материалами и продуманной системой охлаждения. Учитывая мощные компоненты, ноутбук оснащен эффективной системой теплоотвода с несколькими вентиляторами для поддержания стабильной производительности в длительных игровых сессиях. Вес и габариты типичны для 18-дюймового игрового ноутбука, что делает его не самым мобильным решением, но зато обеспечивает отличное охлаждение под нагрузкой.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешних мониторов и полноразмерный LAN-порт для стабильного сетевого подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет RGB-подсветку и полноразмерный цифровой блок. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет самостоятельно установить желаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это мощный игровой ноутбук с соответствующим энергопотреблением и уровнем шума под нагрузкой. Автономность будет ограниченной, особенно в играх или при работе с ресурсоемкими приложениями. 18-дюймовый формат может быть избыточным для тех, кто часто носит ноутбук с собой. Модель оптимальна для домашнего использования в качестве основного игрового или рабочего компьютера с возможностью иногда брать его с собой. Если мобильность важнее производительности, стоит рассмотреть более компактные 15-16-дюймовые альтернативы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022)