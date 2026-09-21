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Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033)

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Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 1
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 2
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 3
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 4
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 5
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 6
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 7
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 8
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 9
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 10
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 11
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 12
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 13
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 1
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 2
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 3
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 4
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 5
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 6
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 7
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 8
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 9
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 10
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 11
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 12
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 13
  • Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712692
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х9
Вес, кг.
3.69

Описание товара Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033)

Для кого и под какие задачи

VenturePro 16 AI от MSI ориентирован на профессионалов, работающих с искусственным интеллектом, графикой и креативными задачами. Сочетание процессора Intel Core Ultra 7 с видеокартой RTX 4050 и OLED-экраном делает его отличным выбором для разработчиков, датасайентистов и креативных специалистов, которым важна мобильность без существенных компромиссов в производительности. Ноутбук уверенно справляется с обучением нейросетей, работой в Adobe Creative Suite и даже с современными играми в свободное время.

Процессор, видеокарта и производительность

Intel Core Ultra 7 255H представляет новое поколение процессоров с поддержкой NPU для ускорения AI-задач. В связке с NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB эта конфигурация обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения, рендеринга и обработки контента. Графический процессор поддерживает DLSS 3 и имеет специализированные тензорные ядра, что особенно полезно при работе с нейросетями и в профессиональных приложениях с поддержкой GPU-ускорения.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает великолепную цветопередачу и бесконечную контрастность, характерную для OLED-матриц. Такой экран идеально подходит для работы с цветом, просмотра контента и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости и отсутствию ШИМ-мерцания, характерного для OLED-технологии последнего поколения.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большими наборами данных и множеством открытых приложений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный доступ к файлам, предоставляя достаточно места для хранения проектов, датасетов и медиафайлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и оптимизирован для эффективного охлаждения мощных компонентов. Система охлаждения MSI обеспечивает стабильную работу под нагрузкой, хотя при максимальной производительности может быть слышна работа вентиляторов. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и мобильностью, оставаясь достаточно портативным для регулярных переносок.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-C с поддержкой высокоскоростной передачи данных, что важно при работе с большими файлами. Современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное беспроводное подключение. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что для полноценного использования потенциала ноутбука потребуется установка операционной системы и необходимого программного обеспечения. OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть чувствителен к статичным элементам интерфейса. Рекомендуется тем, кто ищет мощный рабочий инструмент с упором на AI-вычисления и креативные задачи, готов самостоятельно настроить систему и ценит качественный дисплей.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

VenturePro 16 AI от MSI ориентирован на профессионалов, работающих с искусственным интеллектом, графикой и креативными задачами. Сочетание процессора Intel Core Ultra 7 с видеокартой RTX 4050 и OLED-экраном делает его отличным выбором для разработчиков, датасайентистов и креативных специалистов, которым важна мобильность без существенных компромиссов в производительности. Ноутбук уверенно справляется с обучением нейросетей, работой в Adobe Creative Suite и даже с современными играми в свободное время.

Процессор, видеокарта и производительность

Intel Core Ultra 7 255H представляет новое поколение процессоров с поддержкой NPU для ускорения AI-задач. В связке с NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB эта конфигурация обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения, рендеринга и обработки контента. Графический процессор поддерживает DLSS 3 и имеет специализированные тензорные ядра, что особенно полезно при работе с нейросетями и в профессиональных приложениях с поддержкой GPU-ускорения.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает великолепную цветопередачу и бесконечную контрастность, характерную для OLED-матриц. Такой экран идеально подходит для работы с цветом, просмотра контента и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости и отсутствию ШИМ-мерцания, характерного для OLED-технологии последнего поколения.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большими наборами данных и множеством открытых приложений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный доступ к файлам, предоставляя достаточно места для хранения проектов, датасетов и медиафайлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и оптимизирован для эффективного охлаждения мощных компонентов. Система охлаждения MSI обеспечивает стабильную работу под нагрузкой, хотя при максимальной производительности может быть слышна работа вентиляторов. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и мобильностью, оставаясь достаточно портативным для регулярных переносок.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-C с поддержкой высокоскоростной передачи данных, что важно при работе с большими файлами. Современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное беспроводное подключение. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что для полноценного использования потенциала ноутбука потребуется установка операционной системы и необходимого программного обеспечения. OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть чувствителен к статичным элементам интерфейса. Рекомендуется тем, кто ищет мощный рабочий инструмент с упором на AI-вычисления и креативные задачи, готов самостоятельно настроить систему и ценит качественный дисплей.

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Отзывы


Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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