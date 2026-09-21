Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033)
Для кого и под какие задачи
VenturePro 16 AI от MSI ориентирован на профессионалов, работающих с искусственным интеллектом, графикой и креативными задачами. Сочетание процессора Intel Core Ultra 7 с видеокартой RTX 4050 и OLED-экраном делает его отличным выбором для разработчиков, датасайентистов и креативных специалистов, которым важна мобильность без существенных компромиссов в производительности. Ноутбук уверенно справляется с обучением нейросетей, работой в Adobe Creative Suite и даже с современными играми в свободное время.
Процессор, видеокарта и производительность
Intel Core Ultra 7 255H представляет новое поколение процессоров с поддержкой NPU для ускорения AI-задач. В связке с NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB эта конфигурация обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения, рендеринга и обработки контента. Графический процессор поддерживает DLSS 3 и имеет специализированные тензорные ядра, что особенно полезно при работе с нейросетями и в профессиональных приложениях с поддержкой GPU-ускорения.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает великолепную цветопередачу и бесконечную контрастность, характерную для OLED-матриц. Такой экран идеально подходит для работы с цветом, просмотра контента и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости и отсутствию ШИМ-мерцания, характерного для OLED-технологии последнего поколения.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большими наборами данных и множеством открытых приложений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный доступ к файлам, предоставляя достаточно места для хранения проектов, датасетов и медиафайлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и оптимизирован для эффективного охлаждения мощных компонентов. Система охлаждения MSI обеспечивает стабильную работу под нагрузкой, хотя при максимальной производительности может быть слышна работа вентиляторов. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и мобильностью, оставаясь достаточно портативным для регулярных переносок.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-C с поддержкой высокоскоростной передачи данных, что важно при работе с большими файлами. Современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное беспроводное подключение. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что для полноценного использования потенциала ноутбука потребуется установка операционной системы и необходимого программного обеспечения. OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть чувствителен к статичным элементам интерфейса. Рекомендуется тем, кто ищет мощный рабочий инструмент с упором на AI-вычисления и креативные задачи, готов самостоятельно настроить систему и ценит качественный дисплей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Для кого и под какие задачи
VenturePro 16 AI от MSI ориентирован на профессионалов, работающих с искусственным интеллектом, графикой и креативными задачами. Сочетание процессора Intel Core Ultra 7 с видеокартой RTX 4050 и OLED-экраном делает его отличным выбором для разработчиков, датасайентистов и креативных специалистов, которым важна мобильность без существенных компромиссов в производительности. Ноутбук уверенно справляется с обучением нейросетей, работой в Adobe Creative Suite и даже с современными играми в свободное время.
Процессор, видеокарта и производительность
Intel Core Ultra 7 255H представляет новое поколение процессоров с поддержкой NPU для ускорения AI-задач. В связке с NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB эта конфигурация обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения, рендеринга и обработки контента. Графический процессор поддерживает DLSS 3 и имеет специализированные тензорные ядра, что особенно полезно при работе с нейросетями и в профессиональных приложениях с поддержкой GPU-ускорения.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает великолепную цветопередачу и бесконечную контрастность, характерную для OLED-матриц. Такой экран идеально подходит для работы с цветом, просмотра контента и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости и отсутствию ШИМ-мерцания, характерного для OLED-технологии последнего поколения.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большими наборами данных и множеством открытых приложений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный доступ к файлам, предоставляя достаточно места для хранения проектов, датасетов и медиафайлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и оптимизирован для эффективного охлаждения мощных компонентов. Система охлаждения MSI обеспечивает стабильную работу под нагрузкой, хотя при максимальной производительности может быть слышна работа вентиляторов. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и мобильностью, оставаясь достаточно портативным для регулярных переносок.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-C с поддержкой высокоскоростной передачи данных, что важно при работе с большими файлами. Современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное беспроводное подключение. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что для полноценного использования потенциала ноутбука потребуется установка операционной системы и необходимого программного обеспечения. OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть чувствителен к статичным элементам интерфейса. Рекомендуется тем, кто ищет мощный рабочий инструмент с упором на AI-вычисления и креативные задачи, готов самостоятельно настроить систему и ценит качественный дисплей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-033XRU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb RTX4050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) FreeDOS grey (9S7-261121-033)