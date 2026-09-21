Описание товара Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099)

Для кого и под какие задачи

MSI Vector 17 HX AI - флагманский игровой ноутбук для самых требовательных геймеров и профессионалов. Мощнейшая конфигурация с новейшим процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 обеспечивает максимальную производительность в современных играх с трассировкой лучей на максимальных настройках, а также в тяжелых задачах вроде 3D-рендеринга, работы с нейросетями и обработки видео в 4K.

Процессор, видеокарта и производительность

Топовый процессор Intel Core Ultra 9 275HX с высоким энергопотреблением демонстрирует впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 не только обеспечивает максимальный FPS в играх с разрешением QHD+ и выше, но и значительно ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях благодаря поддержке NVIDIA Studio и технологиям искусственного интеллекта.

Экран и комфорт работы

17-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица предлагает широкие углы обзора, хорошую цветопередачу и высокую частоту обновления, что важно как для динамичных игр, так и для работы с графическим контентом. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр, хотя для большой библиотеки игр или работы с видео может потребоваться подключение внешнего накопителя.

Корпус, охлаждение и автономность

Производительное железо требует соответствующего охлаждения, поэтому Vector 17 HX оснащен продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками. Корпус выполнен в строгом сером цвете, но из-за мощной начинки ноутбук довольно тяжелый и не предназначен для частных перемещений. При максимальной нагрузке система охлаждения может быть достаточно шумной.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и RGB-подсветкой. Операционная система не предустановлена (FreeDOS), что позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это мощный стационарный игровой ноутбук, который требует постоянного подключения к сети для максимальной производительности. Система охлаждения может быть довольно шумной под нагрузкой, а вес и габариты делают его не лучшим выбором для частых поездок. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат и времени на настройку. Однако если вам нужна максимальная производительность для игр, стриминга или профессиональной работы с графикой, Vector 17 HX станет отличным выбором, предлагая возможности на уровне топовых десктопных систем.