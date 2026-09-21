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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099)

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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 1
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 2
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 3
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 4
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 5
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 6
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 7
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 8
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 9
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 10
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 11
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 12
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 1
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 2
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 3
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 4
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 5
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 6
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 7
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 8
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 9
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 10
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 11
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 12
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
387 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712684
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х11
Вес, кг.
5.35

Описание товара Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099)

Для кого и под какие задачи

MSI Vector 17 HX AI - флагманский игровой ноутбук для самых требовательных геймеров и профессионалов. Мощнейшая конфигурация с новейшим процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 обеспечивает максимальную производительность в современных играх с трассировкой лучей на максимальных настройках, а также в тяжелых задачах вроде 3D-рендеринга, работы с нейросетями и обработки видео в 4K.

Процессор, видеокарта и производительность

Топовый процессор Intel Core Ultra 9 275HX с высоким энергопотреблением демонстрирует впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 не только обеспечивает максимальный FPS в играх с разрешением QHD+ и выше, но и значительно ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях благодаря поддержке NVIDIA Studio и технологиям искусственного интеллекта.

Экран и комфорт работы

17-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица предлагает широкие углы обзора, хорошую цветопередачу и высокую частоту обновления, что важно как для динамичных игр, так и для работы с графическим контентом. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр, хотя для большой библиотеки игр или работы с видео может потребоваться подключение внешнего накопителя.

Корпус, охлаждение и автономность

Производительное железо требует соответствующего охлаждения, поэтому Vector 17 HX оснащен продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками. Корпус выполнен в строгом сером цвете, но из-за мощной начинки ноутбук довольно тяжелый и не предназначен для частных перемещений. При максимальной нагрузке система охлаждения может быть достаточно шумной.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и RGB-подсветкой. Операционная система не предустановлена (FreeDOS), что позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это мощный стационарный игровой ноутбук, который требует постоянного подключения к сети для максимальной производительности. Система охлаждения может быть довольно шумной под нагрузкой, а вес и габариты делают его не лучшим выбором для частых поездок. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат и времени на настройку. Однако если вам нужна максимальная производительность для игр, стриминга или профессиональной работы с графикой, Vector 17 HX станет отличным выбором, предлагая возможности на уровне топовых десктопных систем.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Vector 17 HX AI - флагманский игровой ноутбук для самых требовательных геймеров и профессионалов. Мощнейшая конфигурация с новейшим процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 обеспечивает максимальную производительность в современных играх с трассировкой лучей на максимальных настройках, а также в тяжелых задачах вроде 3D-рендеринга, работы с нейросетями и обработки видео в 4K.

Процессор, видеокарта и производительность

Топовый процессор Intel Core Ultra 9 275HX с высоким энергопотреблением демонстрирует впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 не только обеспечивает максимальный FPS в играх с разрешением QHD+ и выше, но и значительно ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях благодаря поддержке NVIDIA Studio и технологиям искусственного интеллекта.

Экран и комфорт работы

17-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица предлагает широкие углы обзора, хорошую цветопередачу и высокую частоту обновления, что важно как для динамичных игр, так и для работы с графическим контентом. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр, хотя для большой библиотеки игр или работы с видео может потребоваться подключение внешнего накопителя.

Корпус, охлаждение и автономность

Производительное железо требует соответствующего охлаждения, поэтому Vector 17 HX оснащен продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками. Корпус выполнен в строгом сером цвете, но из-за мощной начинки ноутбук довольно тяжелый и не предназначен для частных перемещений. При максимальной нагрузке система охлаждения может быть достаточно шумной.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и RGB-подсветкой. Операционная система не предустановлена (FreeDOS), что позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это мощный стационарный игровой ноутбук, который требует постоянного подключения к сети для максимальной производительности. Система охлаждения может быть довольно шумной под нагрузкой, а вес и габариты делают его не лучшим выбором для частых поездок. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат и времени на настройку. Однако если вам нужна максимальная производительность для игр, стриминга или профессиональной работы с графикой, Vector 17 HX станет отличным выбором, предлагая возможности на уровне топовых десктопных систем.

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Отзывы


Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-099XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-099) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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