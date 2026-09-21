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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033)

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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 5
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 6
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 7
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 8
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 9
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 10
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712682
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х8
Вес, кг.
3.17

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033)

Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033)

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-033RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" IPS QHD+ Win11Home grey (9S7-15A331-033) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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