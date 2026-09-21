Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16" OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16" OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083)
Для кого и под какие задачи
MSI Prestige A16 AI+ создан для профессионалов творческой сферы и продвинутых пользователей, которым важна высокая производительность и превосходное качество изображения. Мощный процессор Ryzen AI 9 и встроенная графика Radeon 880M делают этот ноутбук идеальным выбором для работы с графическим дизайном, редактирования фото и видео, а также разработки контента. Благодаря премиальному OLED-экрану устройство отлично подойдет для работы с цветом и создания визуального контента.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен современным процессором AMD Ryzen AI 9 7940HS, который обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и поддерживает технологии искусственного интеллекта. Встроенная графика AMD Radeon 880M справляется с базовыми задачами 3D-рендеринга и способна запускать нетребовательные игры. Связка процессора и видеоадаптера отлично проявляет себя в работе с Adobe Creative Suite, Figma и другими профессиональными приложениями.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением UHD+ (3840x2400) обеспечивает потрясающую цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Высокое разрешение гарантирует исключительную четкость текста и изображений, а технология OLED дает преимущества при работе с HDR-контентом. Экран идеально подходит для профессиональной обработки фото и видео, где критически важна точность цветопередачи.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с большими файлами и держать открытыми множество приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Такая конфигурация памяти оптимальна для работы с тяжелыми профессиональными приложениями.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в элегантном серебристом цвете и отличается премиальными материалами. Система охлаждения оптимизирована для поддержания стабильной работы мощного процессора даже при длительных нагрузках. Несмотря на производительное железо и качественный OLED-экран, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры, что важно для мобильных профессионалов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешних мониторов и полным набором беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi 6E. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям операционной системы. Модель поддерживает технологии MSI для оптимизации производительности и управления энергопотреблением.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичного контента. Встроенная графика, хотя и достаточно мощная для базовых задач, может ограничивать возможности в серьезных играх или сложном 3D-рендеринге. Рекомендуется тем, кто ценит качество изображения и нуждается в производительном, но мобильном решении для работы с визуальным контентом.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 181 950 руб.45488 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 184 720 руб.46180 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 189 310 руб.47328 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 190 020 руб.47505 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
-
В наличииЦена 194 840 руб.48710 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 196 430 руб.49108 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (so...
-
В наличииЦена 205 700 руб.51425 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 213 050 руб.53263 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
-
В наличииЦена 221 530 руб.55383 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
Для кого и под какие задачи
MSI Prestige A16 AI+ создан для профессионалов творческой сферы и продвинутых пользователей, которым важна высокая производительность и превосходное качество изображения. Мощный процессор Ryzen AI 9 и встроенная графика Radeon 880M делают этот ноутбук идеальным выбором для работы с графическим дизайном, редактирования фото и видео, а также разработки контента. Благодаря премиальному OLED-экрану устройство отлично подойдет для работы с цветом и создания визуального контента.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен современным процессором AMD Ryzen AI 9 7940HS, который обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и поддерживает технологии искусственного интеллекта. Встроенная графика AMD Radeon 880M справляется с базовыми задачами 3D-рендеринга и способна запускать нетребовательные игры. Связка процессора и видеоадаптера отлично проявляет себя в работе с Adobe Creative Suite, Figma и другими профессиональными приложениями.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением UHD+ (3840x2400) обеспечивает потрясающую цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Высокое разрешение гарантирует исключительную четкость текста и изображений, а технология OLED дает преимущества при работе с HDR-контентом. Экран идеально подходит для профессиональной обработки фото и видео, где критически важна точность цветопередачи.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с большими файлами и держать открытыми множество приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Такая конфигурация памяти оптимальна для работы с тяжелыми профессиональными приложениями.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в элегантном серебристом цвете и отличается премиальными материалами. Система охлаждения оптимизирована для поддержания стабильной работы мощного процессора даже при длительных нагрузках. Несмотря на производительное железо и качественный OLED-экран, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры, что важно для мобильных профессионалов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешних мониторов и полным набором беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi 6E. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям операционной системы. Модель поддерживает технологии MSI для оптимизации производительности и управления энергопотреблением.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичного контента. Встроенная графика, хотя и достаточно мощная для базовых задач, может ограничивать возможности в серьезных играх или сложном 3D-рендеринге. Рекомендуется тем, кто ценит качество изображения и нуждается в производительном, но мобильном решении для работы с визуальным контентом.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16" OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083)