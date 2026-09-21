Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)
Для кого и под какие задачи
MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, который отлично подойдет для любителей требовательных игр и киберспортивных дисциплин. Благодаря мощной начинке ноутбук справится с актуальными AAA-проектами на высоких настройках графики, а также подойдет для стриминга и работы с видеомонтажом. Модель ориентирована на геймеров, которым важен баланс производительности и цены.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит производительный процессор Intel Core i5-14450HX, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с высокой частотой кадров и поддержкой трассировки лучей. Связка этих компонентов также хорошо справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица характеризуется достаточной яркостью для комфортной работы в помещении и высокой частотой обновления, что особенно важно в динамичных играх. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для многозадачной работы и требовательных игр. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости постоянного управления свободным местом.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с черной расцветкой. Система охлаждения Cooler Boost эффективно отводит тепло от мощных компонентов, что особенно важно при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке вентиляторы могут работать заметно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровых режимах ограничена из-за энергопотребления производительных компонентов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев, включая USB Type-A и Type-C. Присутствует полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы в темное время суток. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - он не предназначен для постоянной переноски. Система охлаждения может работать довольно шумно под нагрузкой, что типично для игровых моделей. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Рекомендуется для тех, кто ищет производительный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует часто использовать его в автономном режиме.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 114 830 руб.28708 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 118 790 руб.29698 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 160 руб.30290 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 300 руб.31075 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 620 руб.31655 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 570 руб.31893 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 128 760 руб.32190 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
-
В наличииЦена 128 760 руб.32190 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 131 660 руб.32915 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 133 110 руб.33278 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 133 910 руб.33478 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
Для кого и под какие задачи
MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, который отлично подойдет для любителей требовательных игр и киберспортивных дисциплин. Благодаря мощной начинке ноутбук справится с актуальными AAA-проектами на высоких настройках графики, а также подойдет для стриминга и работы с видеомонтажом. Модель ориентирована на геймеров, которым важен баланс производительности и цены.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит производительный процессор Intel Core i5-14450HX, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с высокой частотой кадров и поддержкой трассировки лучей. Связка этих компонентов также хорошо справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица характеризуется достаточной яркостью для комфортной работы в помещении и высокой частотой обновления, что особенно важно в динамичных играх. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для многозадачной работы и требовательных игр. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости постоянного управления свободным местом.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с черной расцветкой. Система охлаждения Cooler Boost эффективно отводит тепло от мощных компонентов, что особенно важно при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке вентиляторы могут работать заметно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровых режимах ограничена из-за энергопотребления производительных компонентов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев, включая USB Type-A и Type-C. Присутствует полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы в темное время суток. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - он не предназначен для постоянной переноски. Система охлаждения может работать довольно шумно под нагрузкой, что типично для игровых моделей. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Рекомендуется для тех, кто ищет производительный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует часто использовать его в автономном режиме.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)