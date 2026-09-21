Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499)

Для кого и под какие задачи

MSI Modern 14 спроектирован для повседневной работы и учебы в компактном формате. Этот ультрабук прекрасно справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, работой с документами и легкой многозадачностью. Благодаря компактным размерам и продуманной эргономике, ноутбук станет надежным помощником для студентов, офисных работников и тех, кто часто работает в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core 5 120U относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач при минимальном энергопотреблении. Встроенная графика Intel Graphics хорошо справляется с офисными приложениями, просмотром видео и несложной обработкой фотографий. Такая конфигурация оптимизирована для длительной автономной работы, но не подходит для ресурсоемких задач вроде рендеринга или современных игр.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерной нагрузки на батарею.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме с большим количеством открытых вкладок браузера и документов. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по скоростному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус с серым покрытием выполнен в современном минималистичном стиле. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором и практически бесшумна в повседневных задачах. Благодаря экономичной платформе и оптимизированным компонентам, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, что особенно важно при работе в поездках или на учебе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности. Клавиатура с удобным ходом клавиш подходит для длительного набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач и игр. Компактные размеры означают определенные ограничения по возможностям апгрейда. Модель идеально подойдет тем, кто ищет легкий и автономный ноутбук для работы с документами, презентациями и веб-серфинга, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит присмотреться к более производительным моделям с дискретной графикой.