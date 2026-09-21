Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026)
Для кого и под какие задачи
MSI Prestige 14 AI+ Evo - премиальный ультрабук, ориентированный на профессионалов, работающих с графикой, дизайном и контентом. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и видеокарте Arc 140V, ноутбук отлично справляется с фото- и видеоредактированием, работой в Adobe Creative Suite и другими креативными задачами. Высокопроизводительная конфигурация также подойдет для многозадачной работы с документами, таблицами и презентациями.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 7 258V относится к инновационному поколению Meteor Lake с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач искусственного интеллекта. Дискретная видеокарта Intel Arc 140V обеспечивает достаточную производительность для работы с графикой и легких игр. Связка этих компонентов позволяет комфортно работать в Adobe Premiere Pro, Photoshop, AutoCAD и других ресурсоемких приложениях.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.8K (2880x1800) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Матрица отображает 100% цветового охвата DCI-P3, что делает ноутбук отличным выбором для работы с цветом, обработки фотографий и видеомонтажа. Высокое разрешение гарантирует четкость текста и мелких деталей при длительной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу в режиме многозадачности даже с ресурсоемкими приложениями. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ предоставляет достаточно места для хранения проектов, контента и программного обеспечения. Такая конфигурация памяти оптимальна для работы с большими файлами и сложными проектами без задержек.
Корпус, охлаждение и автономность
Тонкий алюминиевый корпус в сером цвете сочетает премиальный внешний вид с высокой мобильностью. Система охлаждения MSI Cooler Boost эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках. Сертификация Intel Evo гарантирует быстрый выход из режима сна и длительное время автономной работы - до 10 часов при обычном использовании, что важно для работы в поездках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, USB Type-A, HDMI и аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет белую подсветку, а качественная веб-камера 1080p со встроенными функциями ИИ обеспечивает четкое изображение в видеоконференциях. Предустановлена Windows 11 Home.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что OLED-экран может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Компактные размеры означают отсутствие цифрового блока клавиатуры, что может быть неудобно для работы с числами. Рекомендуется тем, кто ищет мощный и легкий ноутбук для профессиональной работы с графикой и контентом, при этом готов инвестировать в премиальное устройство с новейшими технологиями.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Для кого и под какие задачи
MSI Prestige 14 AI+ Evo - премиальный ультрабук, ориентированный на профессионалов, работающих с графикой, дизайном и контентом. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и видеокарте Arc 140V, ноутбук отлично справляется с фото- и видеоредактированием, работой в Adobe Creative Suite и другими креативными задачами. Высокопроизводительная конфигурация также подойдет для многозадачной работы с документами, таблицами и презентациями.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 7 258V относится к инновационному поколению Meteor Lake с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач искусственного интеллекта. Дискретная видеокарта Intel Arc 140V обеспечивает достаточную производительность для работы с графикой и легких игр. Связка этих компонентов позволяет комфортно работать в Adobe Premiere Pro, Photoshop, AutoCAD и других ресурсоемких приложениях.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.8K (2880x1800) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Матрица отображает 100% цветового охвата DCI-P3, что делает ноутбук отличным выбором для работы с цветом, обработки фотографий и видеомонтажа. Высокое разрешение гарантирует четкость текста и мелких деталей при длительной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу в режиме многозадачности даже с ресурсоемкими приложениями. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ предоставляет достаточно места для хранения проектов, контента и программного обеспечения. Такая конфигурация памяти оптимальна для работы с большими файлами и сложными проектами без задержек.
Корпус, охлаждение и автономность
Тонкий алюминиевый корпус в сером цвете сочетает премиальный внешний вид с высокой мобильностью. Система охлаждения MSI Cooler Boost эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках. Сертификация Intel Evo гарантирует быстрый выход из режима сна и длительное время автономной работы - до 10 часов при обычном использовании, что важно для работы в поездках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, USB Type-A, HDMI и аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет белую подсветку, а качественная веб-камера 1080p со встроенными функциями ИИ обеспечивает четкое изображение в видеоконференциях. Предустановлена Windows 11 Home.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что OLED-экран может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Компактные размеры означают отсутствие цифрового блока клавиатуры, что может быть неудобно для работы с числами. Рекомендуется тем, кто ищет мощный и легкий ноутбук для профессиональной работы с графикой и контентом, при этом готов инвестировать в премиальное устройство с новейшими технологиями.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026)