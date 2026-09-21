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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063)

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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 1
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 2
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 3
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 4
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 5
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 6
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 7
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 8
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Vector 17 HX AI
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 1
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 2
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 3
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 4
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 5
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 6
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 7
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 8
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17&quot; IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
278 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712650
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 17 HX AI
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х9
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063)

Для кого и под какие задачи

Vector 17 HX AI от MSI представляет собой мощнейшую мобильную рабочую станцию, ориентированную на профессиональных пользователей, требующих максимальной производительности. Этот ноутбук создан для работы с тяжелым рендерингом, машинным обучением, профессиональной обработкой видео в 4K и запуском самых требовательных игр на максимальных настройках. Конфигурация превосходит большинство игровых моделей и подойдет для создателей контента, 3D-художников и разработчиков, которым важна высокая производительность без компромиссов.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердцем системы выступает Intel Core Ultra 9 275HX - один из мощнейших мобильных процессоров с поддержкой технологий AI. В паре с флагманской видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти эта связка обеспечивает феноменальную производительность в любых задачах. Ноутбук легко справляется с рендерингом сложных 3D-сцен, обработкой видео в 4K, компиляцией больших проектов и современными играми в максимальном качестве с включенной трассировкой лучей.

Экран и комфорт работы

17-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критично для работы с графикой и видео. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно, а высокое разрешение гарантирует четкость текста и мелких деталей. Матрица IPS обеспечивает широкие углы обзора и стабильную цветопередачу, необходимую для профессиональной работы.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами и держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку программ. Конфигурация допускает дальнейшее расширение как оперативной памяти, так и системы хранения для растущих потребностей профессионального использования.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука изготовлен из прочных материалов с продуманной системой охлаждения для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Учитывая производительность установленного железа, система охлаждения способна поддерживать стабильную работу под длительными нагрузками, хотя уровень шума может быть заметным при максимальной нагрузке. Автономность в активных режимах работы ограничена из-за высокой производительности компонентов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB-порты, HDMI для подключения внешних дисплеев и поддержку современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и подсветкой, что важно для работы в условиях недостаточного освещения. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что это профессиональное решение с соответствующим энергопотреблением и уровнем шума под нагрузкой. Габариты и вес делают его не самым удобным вариантом для частых перемещений. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимальна для тех, кто нуждается в максимальной производительности и готов мириться с типичными особенностями мощных мобильных рабочих станций: заметным весом, умеренной автономностью и активной системой охлаждения.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 17 HX AI
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Vector 17 HX AI от MSI представляет собой мощнейшую мобильную рабочую станцию, ориентированную на профессиональных пользователей, требующих максимальной производительности. Этот ноутбук создан для работы с тяжелым рендерингом, машинным обучением, профессиональной обработкой видео в 4K и запуском самых требовательных игр на максимальных настройках. Конфигурация превосходит большинство игровых моделей и подойдет для создателей контента, 3D-художников и разработчиков, которым важна высокая производительность без компромиссов.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердцем системы выступает Intel Core Ultra 9 275HX - один из мощнейших мобильных процессоров с поддержкой технологий AI. В паре с флагманской видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти эта связка обеспечивает феноменальную производительность в любых задачах. Ноутбук легко справляется с рендерингом сложных 3D-сцен, обработкой видео в 4K, компиляцией больших проектов и современными играми в максимальном качестве с включенной трассировкой лучей.

Экран и комфорт работы

17-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критично для работы с графикой и видео. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно, а высокое разрешение гарантирует четкость текста и мелких деталей. Матрица IPS обеспечивает широкие углы обзора и стабильную цветопередачу, необходимую для профессиональной работы.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами и держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку программ. Конфигурация допускает дальнейшее расширение как оперативной памяти, так и системы хранения для растущих потребностей профессионального использования.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука изготовлен из прочных материалов с продуманной системой охлаждения для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Учитывая производительность установленного железа, система охлаждения способна поддерживать стабильную работу под длительными нагрузками, хотя уровень шума может быть заметным при максимальной нагрузке. Автономность в активных режимах работы ограничена из-за высокой производительности компонентов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB-порты, HDMI для подключения внешних дисплеев и поддержку современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и подсветкой, что важно для работы в условиях недостаточного освещения. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что это профессиональное решение с соответствующим энергопотреблением и уровнем шума под нагрузкой. Габариты и вес делают его не самым удобным вариантом для частых перемещений. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимальна для тех, кто нуждается в максимальной производительности и готов мириться с типичными особенностями мощных мобильных рабочих станций: заметным весом, умеренной автономностью и активной системой охлаждения.

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Отзывы


Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWIG-063XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 17" IPS QHD+ FreeDOS grey space (9S7-17S372-063) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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