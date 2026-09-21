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Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)

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Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 6
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 7
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 8
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 9
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 10
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 11
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 12
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 13
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 6
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 7
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 8
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 9
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 10
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 11
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 12
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 13
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712643
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х9
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)

Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)
Самовывоз
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Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 89240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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