Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712643
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х9
Вес, кг.
3.4
Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 85 550 руб.21388 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0...
-
В наличииЦена 86 970 руб.21743 руб. в СплитНоутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb ...
-
В наличииЦена 88 080 руб.22020 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 88 080 руб.22020 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 88 080 руб.22020 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
-
В наличииЦена 88 080 руб.22020 руб. в СплитASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 88 540 руб.22135 руб. в СплитНоутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD...
-
В наличииЦена 88 710 руб.22178 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 89 200 руб.22300 руб. в СплитНоутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 89 350 руб.22338 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win1...
-
В наличииЦена 90 150 руб.22538 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 90 150 руб.22538 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 89240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B13VF-3402XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3402)