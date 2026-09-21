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Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050)

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Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 1
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 2
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 3
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 4
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 5
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 6
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 7
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 8
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 9
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 10
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 11
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 12
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 13
Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Venture
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 1
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 2
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 3
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 4
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 5
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 6
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 7
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 8
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 9
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 10
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 11
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 12
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 13
  • Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712642
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х9
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050)

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Venture 16 AI+ A2HMG-050RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED 2K (2048x1280) Win11Pro grey (9S7-261221-050) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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