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Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633)

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Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 6
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 7
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 8
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 9
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 10
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 11
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 12
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 13
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 14
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 15
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 6
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 7
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 8
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 9
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 10
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 11
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 12
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 13
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 14
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 15
  • Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712638
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 2050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х9
Вес, кг.
4.45

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633)

Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633)

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 2050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633)
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Ноутбук MSI Thin 15 B12UCX-2633XRU Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-16R831-2633) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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