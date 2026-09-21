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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 11
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 12
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 13
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 14
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 15
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 16
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 17
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 18
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 19
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 20
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 11
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 12
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 13
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 14
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 15
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 16
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 17
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 18
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 19
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 20
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712624
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х9
Вес, кг.
3.57

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236)

Для кого и под какие задачи

MSI Cyborg 15 позиционируется как современный игровой ноутбук начального уровня, который отлично подойдет для геймеров, ищущих баланс между производительностью и ценой. Благодаря процессору Intel Core i5 12-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4050 ноутбук уверенно справляется с большинством современных игр на средних и высоких настройках, а также подходит для работы с фото и легкого видеомонтажа.

Процессор, видеокарта и производительность

12-ядерный процессор Intel Core i5-12450H обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях и играх. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS 3 и трассировку лучей, что позволяет запускать современные игры с комфортной частотой кадров на средне-высоких настройках графики. Связка CPU и GPU также хорошо проявляет себя в задачах 3D-моделирования начального уровня и работе с Adobe Premiere.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает хорошие углы обзора и достойную цветопередачу для игр и мультимедиа. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. Частота обновления экрана позволяет насладиться плавной картинкой в динамичных играх и комфортно работать с текстом в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и продуктивных задач. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для установки нескольких современных игр и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в современном геймерском дизайне с акцентом на практичность. Система охлаждения Cooler Boost включает несколько тепловых трубок и вентиляторов, эффективно отводящих тепло от процессора и видеокарты даже при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке уровень шума может быть заметным, что типично для игровых ноутбуков этого класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при игре в условиях низкой освещенности. Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора версии Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это игровой ноутбук начального уровня - он отлично подходит для большинства современных игр, но в самых требовательных проектах может потребоваться снижение настроек графики. Автономность при игровых нагрузках будет ограниченной, как у большинства игровых ноутбуков. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимальна для тех, кто ищет современный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует использовать его долго вдали от розетки.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Cyborg 15 позиционируется как современный игровой ноутбук начального уровня, который отлично подойдет для геймеров, ищущих баланс между производительностью и ценой. Благодаря процессору Intel Core i5 12-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4050 ноутбук уверенно справляется с большинством современных игр на средних и высоких настройках, а также подходит для работы с фото и легкого видеомонтажа.

Процессор, видеокарта и производительность

12-ядерный процессор Intel Core i5-12450H обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях и играх. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS 3 и трассировку лучей, что позволяет запускать современные игры с комфортной частотой кадров на средне-высоких настройках графики. Связка CPU и GPU также хорошо проявляет себя в задачах 3D-моделирования начального уровня и работе с Adobe Premiere.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает хорошие углы обзора и достойную цветопередачу для игр и мультимедиа. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. Частота обновления экрана позволяет насладиться плавной картинкой в динамичных играх и комфортно работать с текстом в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и продуктивных задач. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для установки нескольких современных игр и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в современном геймерском дизайне с акцентом на практичность. Система охлаждения Cooler Boost включает несколько тепловых трубок и вентиляторов, эффективно отводящих тепло от процессора и видеокарты даже при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке уровень шума может быть заметным, что типично для игровых ноутбуков этого класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при игре в условиях низкой освещенности. Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора версии Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это игровой ноутбук начального уровня - он отлично подходит для большинства современных игр, но в самых требовательных проектах может потребоваться снижение настроек графики. Автономность при игровых нагрузках будет ограниченной, как у большинства игровых ноутбуков. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимальна для тех, кто ищет современный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует использовать его долго вдали от розетки.

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Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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