Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033)
**Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU** — мощный игровой девайс, который подойдёт не только для игр, но и для работы с ресурсоёмкими приложениями. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый отклик и чёткое изображение на экране с высокой частотой обновления. * Большой объём оперативной памяти для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. * Быстрый доступ к файлам благодаря SSD-накопителю. * Матовый экран, который не бликует и обеспечивает комфортное восприятие изображения. Ноутбук MSI Vector A16 HX выполнен в тёмно-сером цвете и оснащён клавиатурой с русской раскладкой и цифровым блоком. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Если вы ищете мощный и надёжный ноутбук для игр и работы, то MSI Vector A16 HX — отличный выбор.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 194 840 руб.48710 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 196 430 руб.49108 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (so...
-
В наличииЦена 205 700 руб.51425 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 213 050 руб.53263 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
-
В наличииЦена 221 530 руб.55383 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 307 810 руб.76953 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 386 520 руб.96630 руб. в СплитНоутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey space (9S7-15MM72-033)