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Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026)

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Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 1
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 2
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 3
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 4
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 5
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 6
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 7
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 8
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 9
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 10
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 11
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 12
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Venture A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 1
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 2
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 3
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 4
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 5
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 6
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 7
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 8
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 9
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 10
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 11
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 12
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712609
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х9
Вес, кг.
3.35

Описание товара Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026)

Для кого и под какие задачи

MSI Venture A16 AI+ ориентирован на профессионалов и энтузиастов, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и требовательными creative-задачами. Благодаря специализированному процессору Ryzen AI 7350, ноутбук эффективно справляется с локальными AI-вычислениями, обработкой больших массивов данных и генеративными задачами. Это рабочая станция для тех, кто ищет баланс между производительностью и мобильностью.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Ryzen AI 7350 с поддержкой специализированных AI-инструкций обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения и работе с нейросетями. Интегрированная видеокарта AMD Radeon 860M справляется с базовой визуализацией, обработкой фото и легким монтажом видео. Связка достаточно энергоэффективна для продолжительной работы без подключения к сети.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Такой экран идеально подходит для работы с визуальным контентом, просмотра медиа и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости изображения и отсутствию мерцания, характерного для OLED-матриц.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме и с ресурсоемкими приложениями. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ предоставляет достаточно места для хранения проектов, датасетов и рабочих файлов, гарантируя быструю загрузку системы и запуск приложений.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном сером цвете с продуманной системой охлаждения, необходимой для стабильной работы в режиме длительных AI-вычислений. Ноутбук оптимизирован для мобильного использования, сочетая производительность с разумными габаритами и весом, что важно для работы в различных условиях и частых перемещений.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами для подключения периферии и внешних дисплеев, поддерживает актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного соединения. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и настроить нужный софт под свои задачи.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать специализацию ноутбука на AI-задачах и работе с данными. Для тех, кто планирует использовать машину преимущественно для игр или тяжелой графики, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. OLED-экран требует внимательного отношения во избежание выгорания статичных элементов. Отсутствие предустановленной ОС потребует самостоятельной настройки системы, что может быть преимуществом для опытных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Venture A16 AI+ ориентирован на профессионалов и энтузиастов, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и требовательными creative-задачами. Благодаря специализированному процессору Ryzen AI 7350, ноутбук эффективно справляется с локальными AI-вычислениями, обработкой больших массивов данных и генеративными задачами. Это рабочая станция для тех, кто ищет баланс между производительностью и мобильностью.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Ryzen AI 7350 с поддержкой специализированных AI-инструкций обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения и работе с нейросетями. Интегрированная видеокарта AMD Radeon 860M справляется с базовой визуализацией, обработкой фото и легким монтажом видео. Связка достаточно энергоэффективна для продолжительной работы без подключения к сети.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Такой экран идеально подходит для работы с визуальным контентом, просмотра медиа и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости изображения и отсутствию мерцания, характерного для OLED-матриц.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме и с ресурсоемкими приложениями. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ предоставляет достаточно места для хранения проектов, датасетов и рабочих файлов, гарантируя быструю загрузку системы и запуск приложений.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном сером цвете с продуманной системой охлаждения, необходимой для стабильной работы в режиме длительных AI-вычислений. Ноутбук оптимизирован для мобильного использования, сочетая производительность с разумными габаритами и весом, что важно для работы в различных условиях и частых перемещений.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами для подключения периферии и внешних дисплеев, поддерживает актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного соединения. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и настроить нужный софт под свои задачи.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать специализацию ноутбука на AI-задачах и работе с данными. Для тех, кто планирует использовать машину преимущественно для игр или тяжелой графики, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. OLED-экран требует внимательного отношения во избежание выгорания статичных элементов. Отсутствие предустановленной ОС потребует самостоятельной настройки системы, что может быть преимуществом для опытных пользователей.

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Отзывы


Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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