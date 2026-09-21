Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026)
Для кого и под какие задачи
MSI Venture A16 AI+ ориентирован на профессионалов и энтузиастов, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и требовательными creative-задачами. Благодаря специализированному процессору Ryzen AI 7350, ноутбук эффективно справляется с локальными AI-вычислениями, обработкой больших массивов данных и генеративными задачами. Это рабочая станция для тех, кто ищет баланс между производительностью и мобильностью.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Ryzen AI 7350 с поддержкой специализированных AI-инструкций обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения и работе с нейросетями. Интегрированная видеокарта AMD Radeon 860M справляется с базовой визуализацией, обработкой фото и легким монтажом видео. Связка достаточно энергоэффективна для продолжительной работы без подключения к сети.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Такой экран идеально подходит для работы с визуальным контентом, просмотра медиа и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости изображения и отсутствию мерцания, характерного для OLED-матриц.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме и с ресурсоемкими приложениями. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ предоставляет достаточно места для хранения проектов, датасетов и рабочих файлов, гарантируя быструю загрузку системы и запуск приложений.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в сдержанном сером цвете с продуманной системой охлаждения, необходимой для стабильной работы в режиме длительных AI-вычислений. Ноутбук оптимизирован для мобильного использования, сочетая производительность с разумными габаритами и весом, что важно для работы в различных условиях и частых перемещений.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами для подключения периферии и внешних дисплеев, поддерживает актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного соединения. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и настроить нужный софт под свои задачи.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать специализацию ноутбука на AI-задачах и работе с данными. Для тех, кто планирует использовать машину преимущественно для игр или тяжелой графики, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. OLED-экран требует внимательного отношения во избежание выгорания статичных элементов. Отсутствие предустановленной ОС потребует самостоятельной настройки системы, что может быть преимуществом для опытных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 91 880 руб.22970 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 91 880 руб.22970 руб. в СплитНоутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 92 350 руб.23088 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/S...
-
В наличииЦена 92 350 руб.23088 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 93 460 руб.23365 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb R...
-
В наличииЦена 93 770 руб.23443 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 93 940 руб.23485 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra...
-
В наличииЦена 94 250 руб.23563 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 1...
-
В наличииЦена 94 820 руб.23705 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745...
-
В наличииЦена 94 890 руб.23723 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 94 890 руб.23723 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 95 090 руб.23773 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) ...
Для кого и под какие задачи
MSI Venture A16 AI+ ориентирован на профессионалов и энтузиастов, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и требовательными creative-задачами. Благодаря специализированному процессору Ryzen AI 7350, ноутбук эффективно справляется с локальными AI-вычислениями, обработкой больших массивов данных и генеративными задачами. Это рабочая станция для тех, кто ищет баланс между производительностью и мобильностью.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Ryzen AI 7350 с поддержкой специализированных AI-инструкций обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения и работе с нейросетями. Интегрированная видеокарта AMD Radeon 860M справляется с базовой визуализацией, обработкой фото и легким монтажом видео. Связка достаточно энергоэффективна для продолжительной работы без подключения к сети.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Такой экран идеально подходит для работы с визуальным контентом, просмотра медиа и длительной работы с текстом благодаря высокой четкости изображения и отсутствию мерцания, характерного для OLED-матриц.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме и с ресурсоемкими приложениями. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ предоставляет достаточно места для хранения проектов, датасетов и рабочих файлов, гарантируя быструю загрузку системы и запуск приложений.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в сдержанном сером цвете с продуманной системой охлаждения, необходимой для стабильной работы в режиме длительных AI-вычислений. Ноутбук оптимизирован для мобильного использования, сочетая производительность с разумными габаритами и весом, что важно для работы в различных условиях и частых перемещений.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами для подключения периферии и внешних дисплеев, поддерживает актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного соединения. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и настроить нужный софт под свои задачи.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать специализацию ноутбука на AI-задачах и работе с данными. Для тех, кто планирует использовать машину преимущественно для игр или тяжелой графики, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. OLED-экран требует внимательного отношения во избежание выгорания статичных элементов. Отсутствие предустановленной ОС потребует самостоятельной настройки системы, что может быть преимуществом для опытных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-026XRU Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-026)