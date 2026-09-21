Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027)
Для кого и под какие задачи
MSI Venture A16 AI+ ориентирован на пользователей, которым важна производительность и качество изображения при работе с офисными приложениями, браузером и легким креативным контентом. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и потокового видео благодаря современному процессору Ryzen AI и качественному OLED-экрану. Модель занимает нишу между классическими офисными ноутбуками и мобильными рабочими станциями, предлагая расширенные возможности для многозадачности.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 5 340, который обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и базовых креативных приложениях. Дискретная видеокарта AMD Radeon 840M позволяет работать с фото, несложной графикой и запускать казуальные игры. Такая конфигурация справляется с многозадачностью в офисных приложениях, обработкой фотографий и воспроизведением медиаконтента без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает отличное качество картинки с глубокими черными цветами и высокой контрастностью. Технология OLED гарантирует превосходную цветопередачу и широкие углы обзора, что особенно важно при работе с визуальным контентом и длительном чтении текста. Разрешение выше Full HD делает изображение четким и детализированным.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок и офисных документов одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с температурным режимом процессора и видеокарты при стандартных нагрузках. Конструкция и компоненты подобраны с учетом оптимального баланса между производительностью и энергоэффективностью, что важно для работы без подключения к электросети.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук предлагает необходимый набор портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и его возможности в требовательных играх ограничены. OLED-экран, хотя и обеспечивает отличное качество изображения, может быть чувствителен к статичным элементам интерфейса при длительном отображении. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук для работы с документами и медиаконтентом, ценит качественный экран и не планирует запускать ресурсоемкие игры или программы для 3D-моделирования.
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Для кого и под какие задачи
MSI Venture A16 AI+ ориентирован на пользователей, которым важна производительность и качество изображения при работе с офисными приложениями, браузером и легким креативным контентом. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и потокового видео благодаря современному процессору Ryzen AI и качественному OLED-экрану. Модель занимает нишу между классическими офисными ноутбуками и мобильными рабочими станциями, предлагая расширенные возможности для многозадачности.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 5 340, который обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и базовых креативных приложениях. Дискретная видеокарта AMD Radeon 840M позволяет работать с фото, несложной графикой и запускать казуальные игры. Такая конфигурация справляется с многозадачностью в офисных приложениях, обработкой фотографий и воспроизведением медиаконтента без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает отличное качество картинки с глубокими черными цветами и высокой контрастностью. Технология OLED гарантирует превосходную цветопередачу и широкие углы обзора, что особенно важно при работе с визуальным контентом и длительном чтении текста. Разрешение выше Full HD делает изображение четким и детализированным.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок и офисных документов одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с температурным режимом процессора и видеокарты при стандартных нагрузках. Конструкция и компоненты подобраны с учетом оптимального баланса между производительностью и энергоэффективностью, что важно для работы без подключения к электросети.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук предлагает необходимый набор портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и его возможности в требовательных играх ограничены. OLED-экран, хотя и обеспечивает отличное качество изображения, может быть чувствителен к статичным элементам интерфейса при длительном отображении. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук для работы с документами и медиаконтентом, ценит качественный экран и не планирует запускать ресурсоемкие игры или программы для 3D-моделирования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027)