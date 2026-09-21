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Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027)

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Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 1
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 2
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 3
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 4
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 5
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 6
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 7
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 8
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 9
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 10
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 11
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 12
Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Venture A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 1
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 2
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 3
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  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 10
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 11
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 12
  • Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712607
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х9
Вес, кг.
3.35

Описание товара Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027)

Для кого и под какие задачи

MSI Venture A16 AI+ ориентирован на пользователей, которым важна производительность и качество изображения при работе с офисными приложениями, браузером и легким креативным контентом. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и потокового видео благодаря современному процессору Ryzen AI и качественному OLED-экрану. Модель занимает нишу между классическими офисными ноутбуками и мобильными рабочими станциями, предлагая расширенные возможности для многозадачности.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 5 340, который обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и базовых креативных приложениях. Дискретная видеокарта AMD Radeon 840M позволяет работать с фото, несложной графикой и запускать казуальные игры. Такая конфигурация справляется с многозадачностью в офисных приложениях, обработкой фотографий и воспроизведением медиаконтента без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает отличное качество картинки с глубокими черными цветами и высокой контрастностью. Технология OLED гарантирует превосходную цветопередачу и широкие углы обзора, что особенно важно при работе с визуальным контентом и длительном чтении текста. Разрешение выше Full HD делает изображение четким и детализированным.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок и офисных документов одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с температурным режимом процессора и видеокарты при стандартных нагрузках. Конструкция и компоненты подобраны с учетом оптимального баланса между производительностью и энергоэффективностью, что важно для работы без подключения к электросети.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук предлагает необходимый набор портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и его возможности в требовательных играх ограничены. OLED-экран, хотя и обеспечивает отличное качество изображения, может быть чувствителен к статичным элементам интерфейса при длительном отображении. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук для работы с документами и медиаконтентом, ценит качественный экран и не планирует запускать ресурсоемкие игры или программы для 3D-моделирования.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Venture A16 AI+ ориентирован на пользователей, которым важна производительность и качество изображения при работе с офисными приложениями, браузером и легким креативным контентом. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и потокового видео благодаря современному процессору Ryzen AI и качественному OLED-экрану. Модель занимает нишу между классическими офисными ноутбуками и мобильными рабочими станциями, предлагая расширенные возможности для многозадачности.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 5 340, который обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и базовых креативных приложениях. Дискретная видеокарта AMD Radeon 840M позволяет работать с фото, несложной графикой и запускать казуальные игры. Такая конфигурация справляется с многозадачностью в офисных приложениях, обработкой фотографий и воспроизведением медиаконтента без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K (2048x1280) обеспечивает отличное качество картинки с глубокими черными цветами и высокой контрастностью. Технология OLED гарантирует превосходную цветопередачу и широкие углы обзора, что особенно важно при работе с визуальным контентом и длительном чтении текста. Разрешение выше Full HD делает изображение четким и детализированным.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок и офисных документов одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с температурным режимом процессора и видеокарты при стандартных нагрузках. Конструкция и компоненты подобраны с учетом оптимального баланса между производительностью и энергоэффективностью, что важно для работы без подключения к электросети.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук предлагает необходимый набор портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и его возможности в требовательных играх ограничены. OLED-экран, хотя и обеспечивает отличное качество изображения, может быть чувствителен к статичным элементам интерфейса при длительном отображении. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук для работы с документами и медиаконтентом, ценит качественный экран и не планирует запускать ресурсоемкие игры или программы для 3D-моделирования.

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Отзывы


Ноутбук MSI Venture A16 AI+ A3HMG-027XRU Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (9S7-261K21-027) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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