Описание товара Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX AI A2XWJG-205RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-1824A5-205)

Для кого и под какие задачи

MSI Titan Dragon Edition 18 HX - это сверхмощный премиальный игровой ноутбук, созданный для геймеров-энтузиастов, стримеров и профессионалов в сфере создания контента. Благодаря флагманскому процессору Intel Core Ultra 9, видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 и внушительным 64 ГБ оперативной памяти, эта модель легко справляется с любыми современными играми в максимальных настройках, стримингом, рендерингом видео и 3D-графикой.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core Ultra 9 285HX с высокой тактовой частотой обеспечивает исключительную производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6 - абсолютный флагман мобильной графики, поддерживающий все современные технологии трассировки лучей и DLSS 3.5. Такая конфигурация гарантирует стабильные 60+ FPS в самых требовательных играх при максимальных настройках графики даже в разрешении 4K.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением UHD+ (3840?2400) обеспечивает исключительную детализацию изображения и точную цветопередачу. Высокая яркость и качественная матрица делают экран идеальным как для игр, так и для профессиональной работы с графикой, видеомонтажа и цветокоррекции. Повышенная частота обновления гарантирует плавность картинки в динамичных сценах.

Память, накопители и расширение

Установленные 64 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в многоканальном режиме, обеспечивая максимальную производительность в ресурсоемких задачах. Сверхбыстрый NVMe SSD объемом 4 ТБ предоставляет огромное пространство для игр, проектов и медиафайлов, а также моментальную загрузку системы и приложений. Такой объем накопителя избавляет от необходимости в дополнительных дисках.

Корпус, охлаждение и автономность

Массивный корпус Dragon Edition оснащен продвинутой системой охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Несмотря на внушительные размеры и вес, конструкция отличается премиальным качеством сборки. Ёмкая батарея обеспечивает разумное время автономной работы с учетом энергопотребления топовых комплектующих.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт 2.5 Gigabit Ethernet. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет RGB-подсветку SteelSeries с настраиваемыми зонами. Предустановлена Windows 11 Home с оптимизированными драйверами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это крупногабаритный и тяжелый ноутбук, предназначенный в первую очередь для стационарного использования. Система охлаждения может быть достаточно шумной под максимальной нагрузкой. Высокая производительность требует подключения к электросети для максимальной отдачи. Это премиальное решение оправдает себя для тех, кому нужна максимальная мощность без компромиссов, но пользователям, которым важна мобильность, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.