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Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206)

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Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 1
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 2
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 3
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 4
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 5
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 6
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 7
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 8
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 9
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 10
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 11
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 12
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 13
Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
4096 Гб
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 1
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 2
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 3
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 4
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 5
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 6
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 7
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 8
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 9
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 10
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 11
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 12
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 13
  • Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
511 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712602
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х3
Вес, кг.
6.95

Описание товара Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206)

Для кого и под какие задачи

MSI Titan 18 HX AI - флагманский игровой ноутбук экстра-класса, ориентированный на профессиональных геймеров, стримеров и создателей контента с максимальными требованиями к производительности. Эта мощная рабочая станция способна справиться с любыми современными играми в максимальных настройках даже при высоком разрешении, а также с ресурсоемкими задачами вроде рендеринга видео, 3D-моделирования и работы с нейросетями.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе лежит топовый мобильный процессор Intel Core Ultra 9 285HX нового поколения с повышенным энергопотреблением, способный обеспечить производительность на уровне десктопных решений. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти - абсолютный флагман мобильного сегмента, поддерживающий все современные технологии трассировки лучей и DLSS 3.5. Такая конфигурация гарантирует максимальную частоту кадров в любых играх и молниеносную работу в профессиональных приложениях.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением UHD+ (3840?2400) обеспечивает исключительную детализацию изображения и точную цветопередачу. Высокое разрешение и качественная матрица делают экран идеальным как для работы с графикой и видео, так и для погружения в современные игры с максимальным визуальным качеством. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 64 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно без малейших задержек. Сверхемкий SSD на 4 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и мгновенный запуск любых программ, предоставляя достаточно места для обширной библиотеки игр и рабочих проектов без необходимости в дополнительных накопителях.

Корпус, охлаждение и автономность

Массивный корпус премиум-класса вмещает продвинутую систему охлаждения, необходимую для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Несмотря на внушительные габариты и вес, характерные для ноутбуков такого класса, конструкция остается надежной и качественно собранной. Система охлаждения с несколькими вентиляторами и массивными теплотрубками способна поддерживать стабильную работу компонентов даже при максимальной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB-порты и видеовыходы для подключения внешних мониторов. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным играм и программам. Клавиатура с полноразмерной раскладкой и RGB-подсветкой, качественная веб-камера и продвинутая акустическая система дополняют премиальный статус устройства.

Важные нюансы перед покупкой

Учитывайте, что это стационарная замена десктопу, а не мобильное решение - габариты и вес существенны, а время автономной работы ограничено из-за мощных компонентов. Высокая производительность сопровождается заметным уровнем шума под нагрузкой. Рекомендуется для тех, кто ищет максимальную мощность без компромиссов и готов к соответствующей стоимости устройства. Если не планируется использование такой экстремальной производительности, стоит рассмотреть более доступные модели игровых ноутбуков.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
285HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Titan 18 HX AI - флагманский игровой ноутбук экстра-класса, ориентированный на профессиональных геймеров, стримеров и создателей контента с максимальными требованиями к производительности. Эта мощная рабочая станция способна справиться с любыми современными играми в максимальных настройках даже при высоком разрешении, а также с ресурсоемкими задачами вроде рендеринга видео, 3D-моделирования и работы с нейросетями.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе лежит топовый мобильный процессор Intel Core Ultra 9 285HX нового поколения с повышенным энергопотреблением, способный обеспечить производительность на уровне десктопных решений. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти - абсолютный флагман мобильного сегмента, поддерживающий все современные технологии трассировки лучей и DLSS 3.5. Такая конфигурация гарантирует максимальную частоту кадров в любых играх и молниеносную работу в профессиональных приложениях.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением UHD+ (3840?2400) обеспечивает исключительную детализацию изображения и точную цветопередачу. Высокое разрешение и качественная матрица делают экран идеальным как для работы с графикой и видео, так и для погружения в современные игры с максимальным визуальным качеством. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 64 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно без малейших задержек. Сверхемкий SSD на 4 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и мгновенный запуск любых программ, предоставляя достаточно места для обширной библиотеки игр и рабочих проектов без необходимости в дополнительных накопителях.

Корпус, охлаждение и автономность

Массивный корпус премиум-класса вмещает продвинутую систему охлаждения, необходимую для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Несмотря на внушительные габариты и вес, характерные для ноутбуков такого класса, конструкция остается надежной и качественно собранной. Система охлаждения с несколькими вентиляторами и массивными теплотрубками способна поддерживать стабильную работу компонентов даже при максимальной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB-порты и видеовыходы для подключения внешних мониторов. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным играм и программам. Клавиатура с полноразмерной раскладкой и RGB-подсветкой, качественная веб-камера и продвинутая акустическая система дополняют премиальный статус устройства.

Важные нюансы перед покупкой

Учитывайте, что это стационарная замена десктопу, а не мобильное решение - габариты и вес существенны, а время автономной работы ограничено из-за мощных компонентов. Высокая производительность сопровождается заметным уровнем шума под нагрузкой. Рекомендуется для тех, кто ищет максимальную мощность без компромиссов и готов к соответствующей стоимости устройства. Если не планируется использование такой экстремальной производительности, стоит рассмотреть более доступные модели игровых ноутбуков.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD4Tb RTX5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Win11Home black (9S7-182421-206) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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