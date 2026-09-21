Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US)
Ноутбуки Samsung представляют собой стильное и надежное решение для современных пользователей, которые ценят производительность и элегантный дизайн. Эта модель производится в Китае и обладает рядом привлекательных характеристик, делающих её отличным выбором для работы и развлечений. С экраном диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы сможете насладиться чётким и ярким изображением, что делает этот ноутбук идеальным для просмотра фильмов, редактирования фотографий и работы с документами. Металлический корпус придаёт устройству премиальный вид и обеспечивает дополнительную надёжность при повседневном использовании. Этот ноутбук оснащён процессором от Intel, что гарантирует высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. С объёмом оперативной памяти в 16 ГБ и встроенным SSD на 512 ГБ, вы получите стремительную скорость отклика и достаточно места для хранения ваших файлов, приложений и мультимедиа. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет легко подключать различные устройства и аксессуары, а наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства при работе с внешними носителями. Ноутбук оснащён двумя портами USB 3.0, обеспечивающими высокоскоростную передачу данных. Подсветка клавиатуры делает работу в тёмных условиях более комфортной, добавляя дополнительный штрих к эргономичности устройства. Без наличия оптического привода ноутбук остаётся лёгким и компактным, с весом всего 1,55 кг, что делает его отличным выбором для активных пользователей. Операционная система Windows 11 Home предустановлена на устройстве, предоставляя доступ к новым функциям и улучшенной безопасности. Этот ноутбук Samsung объединяет в себе всё необходимое для эффективной работы и комфортного отдыха.
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Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD Win11Home silver (NP750XGK-KS2US)