Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11H grey (71003300341)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712574
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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11H grey (71003300341)
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11H grey (71003300341)
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Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11H grey (71003300341)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11H grey (71003300341) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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