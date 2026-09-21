Автомагнитола 10" JBL JBLORIGINA10BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
10
Разрешение
1280x720
Сенсорный дисплей
да
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712534
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
10
Разрешение
1280x720
Сенсорный дисплей
да
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
32
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Наличие GPS/Глонасс
Да
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
900
Описание товара Автомагнитола 10" JBL JBLORIGINA10BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720
Автомобильная мультимедийная система 10". Активное охлаждение процессора на всей линейке устройств. Оптический звуковой выход. Режим разделения экрана. Потрясающий DSP премиум качества AK7604. 32-полосный эквалайзер с возможностью изменения Q-фактора. Установка временных корректировок. Поддержка Apple Carplay и Android Auto. 28-HM процессор: более высокая скорость и меньшее тепловыделение.
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
10
Разрешение
1280x720
Сенсорный дисплей
да
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
32
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
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Wi-Fi
да
Наличие GPS/Глонасс
Да
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Автомобильная мультимедийная система 10". Активное охлаждение процессора на всей линейке устройств. Оптический звуковой выход. Режим разделения экрана. Потрясающий DSP премиум качества AK7604. 32-полосный эквалайзер с возможностью изменения Q-фактора. Установка временных корректировок. Поддержка Apple Carplay и Android Auto. 28-HM процессор: более высокая скорость и меньшее тепловыделение.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие, 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие, 1 din
Автомагнитола 10" JBL JBLORIGINA10BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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