Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FZKGMEA) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FZKGMEA) Black
Захватывающий 6,7-дюймовый экран с возможностью просмотра от края до края в сочетании с частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное воспроизведение, пролистывание и прокрутку. Благодаря 6-нм процессору Samsung Galaxy A07 мгновенно запускает приложения, обеспечивает бесперебойность игр и дает возможности для одновременного стриминга, игры и просмотр веб-страниц без сбоев. Обновляйтесь и оставайтесь защищенным. Благодаря классу защиты IP54 ваш телефон защищен от пыли и влаги, а также от брызг воды со всех сторон, что делает его идеальным для использования в пыльной среде, при поездках на работу в дождливую погоду или для развлечений у бассейна. Профессиональная камера Galaxy A07 с разрешением 50 Мп обеспечивает насыщенные цвета и мелкие детали. Ее усовершенствованный процессор обработки изображений обеспечивает баланс света и тени для получения четких результатов в различных условиях. Снимайте снимки профессионального уровня с четкой фокусировкой и высоким качеством изображения.
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