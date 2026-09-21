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Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet

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Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
MediaTek Helio G99
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712474
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
0
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 + 2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
нет
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet

Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A07
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G99
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
0
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 + 2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
нет
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128Gb (SM-A075FLVGMEA) Light Violet - стоимость товара 9130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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