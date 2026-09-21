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Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black

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Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1380
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712467
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black

Samsung Galaxy A26 - это смартфон, который сочетает в себе актуальные технологии и классический дизайн Galaxy. Тонкий корпус устройства удобно лежит в руке, а стеклянная задняя панель и компоновка камер напоминают о флагманах линейки. 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей обеспечивает яркое и четкое изображение, позволяя наслаждаться просмотром видео, играми и работой с изображениями. Запас яркости достаточен для комфортного использования на улице в солнечный день. Защита от пыли и воды IP67 позволяет без опасений наслаждаться любимыми занятиями на свежем воздухе, а также использовать смартфон в дождливую погоду.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128Gb (SM-A266BZKIMEA) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2400
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy A26 - это смартфон, который сочетает в себе актуальные технологии и классический дизайн Galaxy. Тонкий корпус устройства удобно лежит в руке, а стеклянная задняя панель и компоновка камер напоминают о флагманах линейки. 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей обеспечивает яркое и четкое изображение, позволяя наслаждаться просмотром видео, играми и работой с изображениями. Запас яркости достаточен для комфортного использования на улице в солнечный день. Защита от пыли и воды IP67 позволяет без опасений наслаждаться любимыми занятиями на свежем воздухе, а также использовать смартфон в дождливую погоду.
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Доставка
Отзывы


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