Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 19 мм, (27805-19)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
торцовая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 712447
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330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
Присоединительный квадрат: 1/2 дюйма
Комплектация
торцовая головка
Габариты (ВxГxШ), мм
27?43?98 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
70
Описание товара Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 19 мм, (27805-19)
Оснастка Kraftool — это надёжность и удобство в каждом элементе. Создана для тех, кто ценит эффективность и точность в работе. Идеально подойдёт для различных задач, делая повседневные процессы проще и быстрее. Этот инструмент поможет вам добиться высокого результата вне зависимости от сложности проекта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
Присоединительный квадрат: 1/2 дюйма
Комплектация
торцовая головка
Габариты (ВxГxШ), мм
27?43?98 мм
Страна производитель
Китай
Оснастка Kraftool — это надёжность и удобство в каждом элементе. Создана для тех, кто ценит эффективность и точность в работе. Идеально подойдёт для различных задач, делая повседневные процессы проще и быстрее. Этот инструмент поможет вам добиться высокого результата вне зависимости от сложности проекта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 19 мм, (27805-19) - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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