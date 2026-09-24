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Игрушка для пускания мыльных пузырей с мыльным раствором (2 шт) в блистере:уточка/машинка купить с доставкой в Москве
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Игрушка для пускания мыльных пузырей с мыльным раствором (2 шт) в блистере:уточка/машинка

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Игрушка для пускания мыльных пузырей с мыльным раствором (2 шт) в блистере:уточка/машинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712444
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Игрушка для пускания мыльных пузырей с мыльным раствором (2 шт) в блистере:уточка/машинка
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х7
Вес, г.
198

Описание товара Игрушка для пускания мыльных пузырей с мыльным раствором (2 шт) в блистере:уточка/машинка

Развивающая игрушка NoName из практичного пластика — интересный вариант для игр, которые помогают знакомиться с новыми формами и задачами. Лёгкая и удобная в использовании, она подходит для увлекательного развивающего досуга.

Отзывы о товаре Игрушка для пускания мыльных пузырей с мыльным раствором (2 шт) в блистере:уточка/машинка




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка NoName из практичного пластика — интересный вариант для игр, которые помогают знакомиться с новыми формами и задачами. Лёгкая и удобная в использовании, она подходит для увлекательного развивающего досуга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игрушка для пускания мыльных пузырей с мыльным раствором (2 шт) в блистере:уточка/машинка - этот товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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